«Хотелось побыстрее оттуда свалить»: новосибирец победил в высотном забеге на Эльбрус

Максим Кочергин обогнал соперников на спуске и финишировал первым

Новосибирский бегун Максим Кочергин одержал победу в X Международных соревнованиях по скайраннингу Red Fox Elbrus Race — скоростном восхождении на гору Эльбрус.





Его тренер — МСМК по легкой атлетике, МС по скайраннингу Елена Рухляда финишировала второй.







Чтобы получить хорошую акклиматизацию, спортсмены приехали в Приэльбрусье за три недели до самих стартов.







Елена Рухляда на западной вершине Эльбруса высотой 5642 метра





«Первый день, 6 мая, бежали самый высокий в мире вертикальный километр, в рамках этого старта прошёл чемпионат России по скайраннингу в дисциплине вертикальный километр, я пятое место заняла, Макс — седьмое. Через день, 8 мая, проходил высотный марафон, длина дистанции — 14 километров, набор высоты — 3200 метров, финиш — на западной вершине горы Эльбрус. И здесь не важно, какой ты бегун или просто сильный спортсмен, высота всех уравняла.





В день старта испортилась погода, судьи приняли решение закрыть вершину, развернув участников на седловине 5300 метров.





Я не расстроилась этому факту, ведь во время акклиматизационного сбора на вершину мы всё же взошли. Всю дистанцию чувствовала себя отлично, проработать некоторые технические моменты — и можно ехать за золотом», — поделилась с корреспондентом НГС Елена Рухляда.







Максим Кочергин на пункте питания на высоте 5100 метров





По словам Максима Кочергина, в скайраннинге он ещё новичок. Высотная гонка на Эльбрусе стала для него третьим стартом. Считает, что его победа — заслуга тренера Елены Рухляды.







«Наверху творился ад похлеще Боруса. Метель, дубак, ничего не видно. Все тропы занесло. Ориентироваться приходилось только по вешкам и тропить по снегу 15 сантиметров глубиной. Начиная с 4700 метров поднялась метель и шёл плотный снег, дул пронизывающий ветер.





Видимость упала до 40 метров. Если бы не вешки, мы бы вообще потерялись — просто наугад иногда шли по склону. Все маски и горнолыжные очки сразу покрылись тонким слоем льда.





Ни черта не видно, поэтому я очки снял. <…> На спуске очень большой был разрыв с остальными участниками. Основная мысль: очень хотелось побыстрее оттуда свалить. Потому что всё моментально замерзало, мышцы деревенели. Понимаешь, что если ещё чуть-чуть останешься здесь, окончательно замёрзнешь. Чуть-чуть расслабишься — и можно запросто ногу в "кошках" подвернуть в глубоком-то снегу», — поделился Максим Кочергин.









В начале апреля во время забега на гору Борус в Хакасии погода тоже не баловала скайраннеров — ветер едва не сдувал бегунов со склонов. Елена Рухляда одержала победу в этой гонке.