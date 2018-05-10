Из IKEA вывели посетителей из-за подожжённого шкафа
Вечером 10 мая из новосибирского магазина IKEA эвакуировали посетилей — на место приехали пожарные машины.
«Я вышел из "МЕГИ", ничего не было. Сейчас кто вышел, они говорят: там по "МЕГЕ" орут, объявляют: "Выходите"», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Роман Яценко.
Он отметил, что на место приехали пожарные и полиция.
«Туда выезжали пожарно-спасательные подразделения, в магазине IKEA в шкафу было возгорание пледов на площади 1 квадратный метр. Ликвидация до прибытия», — рассказали корреспонденту в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.
В отделе маркетинга «МЕГА IKEA» уточнили, что эвакуация была только в IKEA — там загорелись вещи в одном из шкафов.
«Кто-то баловался, попытался поджечь мебель в IKEA. Но у нас сработали датчики дымовые. И пожарная дружина потушила собственными силами всё. Но так как у нас датчики автоматически запускаются, было запущено сообщение об эвакуации. Поэтому магазин IKEA эвакуировался. Посетители в "МЕГУ" все эвакуировались. Приехали МЧС и решили не открывать магазин — полчаса осталось до закрытия», — добавили в отделе маркетинга. Сейчас в администрации магазина просматривают записи с камер.
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Елена Громкова
Фото Романа Яценко (1), очевидца (2–4)