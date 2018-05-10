Женщина выпала из окна восьмого этажа в Академгородке

Происшествие было в 16:20

Днём 10 мая в новосибирском Академгородке из окна 8-го этажа дома на улице Арбузова выпала женщина.







Инцидент произошёл в 16:20, рассказали корреспонденту НГС в следственном управлении СК РФ по НСО. У женщины были повреждения, характерные для падения с высоты.





Следователи выехали на место происшествия, сейчас идёт проверка, назначены экспертизы. Погибшей было 44 года.