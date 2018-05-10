До Северного объезда пустили движение по новому участку пути

Сейчас на участке нанесена временная красная разметка

Под Новосибирском открыли новый участок дороги от улицы Краузе до Северного объезда: это путь от города до посёлка Садовый.







Реконструкция участка в 1,62 км началась в 2017 году. Тогда дорожники начали строить дополнительные полосы рядом с двухполосной дорогой, чтобы расширить её до 4 полос. Сегодня движение открыли по новому участку. Две старые полосы теперь закрыли на реконструкцию.







«Пустили одну полосу из города, одну — во встречном направлении», — рассказали корреспонденту НГС в Территориальном управлении автодорог Новосибирской области.





Подрядчик на объекте — компания «Сибавтобан», дорогу ремонтируют по программе «Безопасные и качественные дороги». Прежде в пресс-службе губернатора и правительства НСО сообщали, что полная стоимость работ 317,9 миллиона рублей.





Реконструкция второй части дороги завершится к 5 октября 2018 года







