До Северного объезда пустили движение по новому участку пути

Сейчас на участке нанесена временная красная разметка
Сейчас на участке нанесена временная красная разметка

Под Новосибирском открыли новый участок дороги от улицы Краузе до Северного объезда: это путь от города до посёлка Садовый.


Реконструкция участка в 1,62 км началась в 2017 году. Тогда дорожники начали строить дополнительные полосы рядом с двухполосной дорогой, чтобы расширить её до 4 полос. Сегодня движение открыли по новому участку. Две старые полосы теперь закрыли на реконструкцию.


«Пустили одну полосу из города, одну — во встречном направлении», — рассказали корреспонденту НГС в Территориальном управлении автодорог Новосибирской области.


Подрядчик на объекте — компания «Сибавтобан», дорогу ремонтируют по программе «Безопасные и качественные дороги». Прежде в пресс-службе губернатора и правительства НСО сообщали, что полная стоимость работ 317,9 миллиона рублей.


Реконструкция второй части дороги завершится к 5 октября 2018 года
Реконструкция второй части дороги завершится к 5 октября 2018 года


До Северного объезда пустили движение по новому участку пути


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