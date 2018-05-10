Хоккейная «Сибирь» нашла команду для игроков, не прошедших в основной состав
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» подписал договор о сотрудничестве с новокузнецким «Металлургом».
«В новом сезоне хоккеисты нашей команды, которые не проходят в основной состав по тем или иным причинам, будут получать игровую практику в Высшей хоккейной лиге, играя за "Металлург"», — сообщает пресс-служба «Сибири».
Новокузнецкий «Металлург» с 2008 по 2017 годы выступал в Континентальной хоккейной лиге, с сезона 2017–2018 команда играет в Высшей хоккейной лиге.
Недавно «Сибирь» подписала контракт с бывшим игроком «Металлурга» — в команду перешёл Даниил Романцев.
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Елена Громкова
Фото Никиты Ростова