На Маркса встали трамваи: на место приехал кран
Вечером 10 мая на площади Маркса в Новосибирске с рельсов сошёл трамвай — остальным трамваям пришлось сократить свой маршрут.
Инцидент произошёл на остановке «Магазин Кристалл» после 17:30.
«Они на кольце разворачиваются на площади Маркса и дальше не едут. А так три стоят перед остановкой. Машины объезжают трамвай, чтоб выехать с парковки», — написал в редакцию очевидец.
На место уже приезжал автокран, он поднял трамвай и уехал, но трамваи стоят до сих пор.
Трамваи поехали около 18:45.
Прошлый раз НГС рассказывал о проблемах с трамваями на Маркса в начале апреля — тогда трамваи остановились из-за ДТП.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Елена Громкова
Фото и видео очевидца