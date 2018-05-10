На Маркса встали трамваи: на место приехал кран

Трамвай сошёл с рельсов примерно в половине шестого

Вечером 10 мая на площади Маркса в Новосибирске с рельсов сошёл трамвай — остальным трамваям пришлось сократить свой маршрут.





Инцидент произошёл на остановке «Магазин Кристалл» после 17:30.





«Они на кольце разворачиваются на площади Маркса и дальше не едут. А так три стоят перед остановкой. Машины объезжают трамвай, чтоб выехать с парковки», — написал в редакцию очевидец.





На место уже приезжал автокран, он поднял трамвай и уехал, но трамваи стоят до сих пор.





Кран поднял трамвай и уехал









Вскоре на место приехала аварийная служба





Трамваи поехали около 18:45.





Прошлый раз НГС рассказывал о проблемах с трамваями на Маркса в начале апреля — тогда трамваи остановились из-за ДТП.