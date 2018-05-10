На Маркса встали трамваи: на место приехал кран

Трамвай сошёл с рельсов примерно в половине шестого
Трамвай сошёл с рельсов примерно в половине шестого

Вечером 10 мая на площади Маркса в Новосибирске с рельсов сошёл трамвай — остальным трамваям пришлось сократить свой маршрут.


Инцидент произошёл на остановке «Магазин Кристалл» после 17:30.


«Они на кольце разворачиваются на площади Маркса и дальше не едут. А так три стоят перед остановкой. Машины объезжают трамвай, чтоб выехать с парковки», — написал в редакцию очевидец.


На место уже приезжал автокран, он поднял трамвай и уехал, но трамваи стоят до сих пор.


Кран поднял трамвай и уехал
Кран поднял трамвай и уехал



Вскоре на место приехала аварийная служба
Вскоре на место приехала аварийная служба


Трамваи поехали около 18:45.


Прошлый раз НГС рассказывал о проблемах с трамваями на Маркса в начале апреля — тогда трамваи остановились из-за ДТП.

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