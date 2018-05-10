«Люди в подъезд попасть не могли»: новосибирцы повесили на многоэтажку три красных баннера

На 17-этажном доме на Одоевского, 1/9 появились три красных баннера

На 17-этажном доме по адресу улица Одоевского, 1/9 в Первомайском районе Новосибирска вывесили три красных баннера — жильцы обвинили крупного провайдера «Новотелеком» в нечестной борьбе за подъездные домофоны.





Фотографии с баннерами с надписями «что имели не ценили — потеряв заголосили», «мы выбрали другую компанию» и «новотелеком — перестань кошмарить наш дом» (авторское написание сохранено) появились в группе «КСМ и Берёзовое» в соцсети «ВКонтакте».





«Они ("Новотелеком". — И.К.) то двери блокируют, то снимают наши таблички, которые "Цифрал" установил, то [домофонные] блоки ночью приезжают и снимают, то потом что-то закодировали, люди вообще в двери попасть не могли. <…> Баннеры [мы] повесили, потому что они уже порядочно надоели», — сообщила корреспонденту НГС член совета дома по улице Одоевского, 1/9 Елена Иванова.







По словам Елены Ивановой, история с дележом домофонов между «Цифралом» и «Новотелекомом» началась ещё в 2016 году. Тогда обе компании обратились к жильцам с предложением обслуживать их дом. Изначально контроль над подъездами установил «Новотелеком», который планировал поставить на двери и внутри подъездов камеры видеонаблюдения и выдать чиповые ключи, но, по словам Ивановой, не сделал этого.





Тогда, по словам члена совета дома, жильцы провели собрание и выбрали другую компанию по обслуживанию домофонов. Собрание прошло в марте 2018 года — после этого начались проблемы с домофонами, утверждает Елена Иванова.







В компании «Новотелеком» от комментариев воздержались.







Новосибирцы регулярно сталкиваются с попытками установить контроль над домофонами разными компаниями. В конце 2017 года часть домофонов в Новосибирске оказалась уничтожена вандалами.