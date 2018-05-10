Пожарные эвакуировали двух человек из горящей квартиры на Затулинке (обновлено)
Днём 10 мая на пятом этаже дома № 82 на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска загорелась квартира.
По информации пресс-службы МЧС, спасатели вывели из пожара двоих пострадавших.
«Пожарные туда выехали в 15:33. Прибыли в 15:41. Открытое горение ликвидировано в 15:57, полная ликвидация возгорания — в 16:22. На момент прибытия на пятом этаже шёл дым, была металлическая дверь. Дверь вскрывали. Горели домашние вещи. Горение происходило в одной комнате на площади восемь квадратных метров. В соседних квартирах никого не было, из горящей квартиры эвакуировали двух человек: одного из ванной комнаты, другого из горящей комнаты», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
По информации МЧС, в тушении пожара участвовали две автоцистерны, автолестница и 15 человек.
В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что в результате пожара погиб один человек.
«Мужчина один погиб. Данные только по погибшему, по пострадавшим лучше обращаться в МЧС», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
26 апреля 10 человек эвакуировали из-за задымления в подвале Ленинского ЗАГСа.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова