Пожарные эвакуировали двух человек из горящей квартиры на Затулинке (обновлено)

В пожаре пострадали два человека. Фото из архива НГС
В пожаре пострадали два человека. Фото из архива НГС

Днём 10 мая на пятом этаже дома № 82 на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска загорелась квартира.


По информации пресс-службы МЧС, спасатели вывели из пожара двоих пострадавших.


«Пожарные туда выехали в 15:33. Прибыли в 15:41. Открытое горение ликвидировано в 15:57, полная ликвидация возгорания — в 16:22. На момент прибытия на пятом этаже шёл дым, была металлическая дверь. Дверь вскрывали. Горели домашние вещи. Горение происходило в одной комнате на площади восемь квадратных метров. В соседних квартирах никого не было, из горящей квартиры эвакуировали двух человек: одного из ванной комнаты, другого из горящей комнаты», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


По информации МЧС, в тушении пожара участвовали две автоцистерны, автолестница и 15 человек.


В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что в результате пожара погиб один человек.


«Мужчина один погиб. Данные только по погибшему, по пострадавшим лучше обращаться в МЧС», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.


26 апреля 10 человек эвакуировали из-за задымления в подвале Ленинского ЗАГСа.

Прочтений: 1721
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено