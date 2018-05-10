На площади Калинина открылся ресторан в честь политика, работавшего президентом 30 лет подряд

В подвале жилого дома на Красном проспекте, 188 в Заельцовском районе Новосибирска открылось кафе среднеазиатской кухни «Мубарак». Ранее здесь находилось одно из заведений сети «Шафран».







Порция лагмана из основного меню в «Мубараке» стоит 250 рублей





В переводе с арабского языка «мубарак» значит «благословенный, удачливый» — это слово часто используется на Ближнем Востоке в качестве имени или фамилии. Такую фамилию, например, носил президент Египта Хосни Мубарак, который правил этой страной 30 лет — с 1981 по 2011 годы.





Интерьер заведения практически не изменился





Как пояснили корреспонденту НГС в кафе, у заведения сменились хозяева — они решили поменять название, сохранив при этом его общий профиль. Основным новшеством стали блюда на гриле, которые занимают теперь целую страницу меню. Например, люля-кебаб стоит здесь 280 рублей, стейк филе-миньон — 400 рублей.





Среднеазиатская кухня в Новосибирске стабильно популярна





Несмотря на среднеазиатский колорит, в кафе довольно обширная винная карта. Отдельный раздел в ней посвящен «национальным винам» — так здесь названа продукция из Азербайджана, Узбекистана и других стран.







Среднеазиатская кухня — одно из наиболее активно развивающихся направлений в новосибирском ресторанном бизнесе. Кроме кафе, которые открывают выходцы из стран СНГ, проекты такого рода запускают сейчас и крупные компании. Так, группа «Конквест», у которой уже есть сеть ресторанов «Аджикинежаль», в этом году собирается открыть в Новосибирске как минимум две точки с такой же кухней, но работающие в формате самообслуживания.