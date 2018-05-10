В разных районах Новосибирска вспыхнула трава

Пожарных вызвали на Печатников около 12:00
Пожарных вызвали на Печатников около 12:00

Днем 10 мая новосибирские пожарные получили множество вызовов из-за горящей травы в разных частях города.


Один из случаев произошёл на ОбьГЭСе — пожарных вызвали во двор на Печатников, 7.


«Горела трава, приехали пожарные, протоптали ногами, потушили и уехали», — рассказала в переписке в соцсети «ВКонтакте» корреспонденту НГС очевидица Алёна Смилянец.


В пресс-службе МЧС также добавили, что в черте города много возгораний травы.


«18-й Бронный переулок — 500 квадратных метров, улица Кочубея — 600 квадратных метров. Улица Софийская — трава, Железнодорожная — трава, Танкистов, Заводская», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС.


Проблема горящей травы в Новосибирской области возникла в конце апреля — тогда сотрудники МЧС рассказывали, что составили в регионе больше 100 протоколов на нарушителей за несколько дней.

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