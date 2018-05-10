В новостройке на левом берегу открылся бар для горнолыжников

Владельцы пивоварни Vaer открыли бар на первом этаже одного из зданий жилого комплекса «Панорама» в Кировском районе Новосибирска.





Из еды в баре пока только готовые закуски





Окна заведения выходят на горнолыжный склон на Горской.





Застройщик оборудовал на краю холма благоустроенный променад





Бар не предлагает практически никакой еды, кроме готовых закусок — заказать здесь можно только пиво собственной пивоварни. Цены начинаются со 100 рублей за бокал 0,3 литра. В самом заведении говорят, что намерены добавить в меню горячие напитки. Бар открылся в конце апреля и пока продолжает работать в тестовом режиме.







Заведение выходит окнами на реку Обь





Окна заведения выходят на пешеходную дорожку, за которой сразу начинается склон работающего здесь зимой горнолыжного комплекса «Вираж». Один из подъемников, в частности, расположен на насыпном холме напротив. В самом баре, впрочем, тема горнолыжного спорта никак не обыгрывается. Стены украшены обычными для заведения Vaer картинами пивного производства.





На стенах — привычные для этой сети схемы пивоварни





Для Vaer новый бар стал уже четвёртым заведением. Свой первый бар компания открыла также в новом жилом комплексе на улице Ипподромской. В этом году закусочная с боулингом и ресторан заработали в ТРЦ «Сибирский Молл».





Зимой горнолыжники будут стартовать практически от дверей бара





Горнолыжный комплекс в этом месте работает давно, однако до сих пор общепит ограничивался здесь лишь закусочной в конце трассы с одноразовой посудой. Полноценные горнолыжные бары у новосибирских компаний есть пока только в Шерегеше — это Grelka и Rooks.