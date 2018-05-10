В ЦУМе впервые откроется продуктовый магазин

С начала 2000-х работающих продовольственных магазинов в новосибирском ЦУМе не было, но время от времени на площадях ТЦ проводятся продуктовые ярмарки — в прошлом декабре тут торговали товарами из Абхазии .

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Анна Богданова

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