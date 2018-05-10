В ЦУМе впервые откроется продуктовый магазин

Магазин сети «Ярче» открывается в ЦУМе 
Магазин сети «Ярче» открывается в ЦУМе 

В новосибирском ЦУМе открывается продуктовый магазин сети «Ярче» — сейчас ведутся последние подготовительные работы.


Открытие планируется после 20 мая, сообщили в администрации ЦУМа. Точная дата пока неизвестна.


По наблюдению корреспондента, сегодня, 10 мая, рабочие доделывали вывеску магазина «Ярче», а в супермаркет уже начали завозить товары.


С начала 2000-х работающих продовольственных магазинов в новосибирском ЦУМе не было, но время от времени на площадях ТЦ проводятся продуктовые ярмарки — в прошлом декабре тут торговали товарами из Абхазии.

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