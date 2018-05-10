Голосуем лёжа: новосибирцы смогут выбрать лучшие компании города через телевизор

Раздел НГС на приставке «Электронного города» существует с 2016 года

Теперь у жителей Новосибирска есть возможность проголосовать за номинантов «Народной премии НГС» прямо с экранов телевизоров — с помощью приставки от «Электронного города».







«НГС у нас на приставке появился относительно давно — с декабря 2016 года, а теперь на самых современных наших приставках, 501-я модель, абоненты "Телевидения Электронного города" могут зайти в раздел НГС, кликнуть по баннеру и проголосовать за номинантов "Народной премии". Это удобно», — рассказал корреспонденту НГС руководитель службы управления брендом «Новотелекома» Дмитрий Мишин.







Дмитрий Мишин отметил, что от любого другого способа голосования этот отличается тем, что авторизация идёт по номеру договора — не нужно дополнительно регистрироваться.







Для голосования с помощью приставки не нужна дополнительная регистрация





«Сама "Народная премия НГС" — это значимое событие: среди номинантов есть компании, которые достойны того, чтобы их выбрали первыми. "Электронному городу" как провайдеру номер один в Новосибирске по количеству абонентов, безусловно, интересно поддержать это событие. Рады, что в городе появляется что-то интересное и сами любим делать подобное», — добавил Дмитрий Мишин.







Голосование продлится до 20 мая. Церемония награждения состоится 21 мая на сцене театра оперы и балета. Награду победителям будут вручать герои статей НГС, известные новосибирцы и телеведущая Лена Летучая.







Недавно сибирячка выиграла два билета на концерт Нино Катамадзе за пост о супермаркете.





Напомним, что голосование идёт по 10 номинациям:







Генеральный партнёр премии — ГК «Дискус», digital-партнёр — ПАО «Ростелеком».









