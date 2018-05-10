С пешеходной дорожки напротив ГПНТБ начнут эвакуировать машины

Мэрия Новосибирска решила установить новые дорожные знаки вдоль улицы Кирова на площади Пименова — там на пешеходной дорожке сейчас паркуются машины.





В прошлом году на проезде поставили вазоны, но эта мера не помогла





«С 1 июня запрещается стоянка транспорта на пешеходной дорожке вдоль улицы Кирова в районе площади Пименова. На указанном участке будут установлены дорожные знаки 3.28 "Стоянка запрещена" и 8.24 "Работает эвакуатор"», — сообщили в пресс-центре мэрии.





После появления знаков эвакуаторы смогут увозить машины, которые здесь паркуются.





Знаки начнут действовать с наступлением лета





Знаки будут действовать на улице Кирова вдоль площади Пименова





В конце апреля власти запретили парковку на Танковой — водителям запретили оставлять машины на участке улицы Танковой от здания № 54Б по улице Ипподромской до пешеходного перехода на пересечении с Народной.