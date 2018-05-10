Из Франции в Новосибирск прилетел редкий козёл

Прилетевшему в Новосибирск самцу горала нет ещё и двух лет
Прилетевшему в Новосибирск самцу горала нет ещё и двух лет

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило пополнил свою коллекцию животных: в нём поселился китайский горал, занесённый в международную Красную книгу.


Молодой самец прилетел в Новосибирск из Парижа. «Рождённый в июне 2016 года китайский горал ввезён в сопровождении соответствующих ветеринарных сертификатов», — сообщила сегодня, 10 мая, пресс-служба Россельхознадзора по Новосибирской области.


В Новосибирском зоопарке корреспонденту НГС подтвердили, что прежде таких животных в их коллекции не было — эта особь стала первой.


Справка: Восточный (китайский, амурский горал) — парнокопытное млекопитающее из подсемейства козлиных, коренастое животное с сероватым окрасом, тёмной полосой вдоль позвоночника и короткими, изогнутыми назад рогами. Эти редкие животные населяют горные леса в юго-восточной России — Хабаровском и Приморском краях, в северо-восточном Китае и на Корейском полуострове. Питаются травой, листьями, желудями и другими плодами, зимой едят тонкие ветви, реже — хвою, лишайники и грибы. Горал занесён в международную Красную книгу как исчезающий вид.


Несколько дней назад Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило показал посетителям новорождённых гималайских медвежат: они появились на свет ещё в январе, но до недавнего времени были недоступны для наблюдений.

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