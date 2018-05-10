Новосибирцы придумали робота для выращивания огурцов и рукколы
Команда инженеров новосибирской «Лиги роботов» разработала робот-теплицу «ФармДроид», который заботится о рассаде самостоятельно.
Новосибирская разработка «ФармДроид» — это робот-теплица, который выдаёт лотки с готовой рассадой, рассказал корреспонденту НГС главный инженер «Лиги роботов» Леонид Гаврилов. Первой рассадой разработчиков стала руккола.
«Прежде всего [робот нужен] тем, кто выращивает экологически чистые продукты», — отметил инженер.
По его словам, в теплицу нужно засыпать семечки и выбрать в интерфейсе, что посадить. Робот сам знает, как часто нужно поливать семечки, с какой скоростью овощи будут расти, а также сможет определить степень готовности рассады.
«Он может выращивать практически всё — от салатиков и заканчивая огурцами, помидорами. Для рассады же нужны определённые параметры микроклимата — влажность, температура. И чем меньше туда, в камеру с рассадой, заходит человек — тем лучше, поэтому мы придумали такую автоматизацию», — пояснил инженер.
По словам Леонида Гаврилова, теплицу можно поставить и дома (её размер — 1,5×1,5 метра), причём за её работой можно следить удалённо.
Он добавил, что стоимость робота ещё точно неизвестна, но по предварительной оценке, он будет стоить около 300–400 тысяч рублей. Инженер уточнил, что команда разработчиков должна закончить проект к концу лета.
Ранее новосибирский предприниматель Александр Лысковский, известный широкой публике по созданию игры «Весёлая ферма», решил заняться производством настоящих овощей и ягод. Проект ещё в стадии разработки, но по плану авторов, поливать грядки можно будет со смартфона.
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Мария Морсина
Фото предоставлены «Лигой роботов»