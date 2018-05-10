Две сотни новосибирцев записались в армию в День Победы

Почти 200 новосибирцев решили служить по контракту в День Победы

Почти 200 новосибирцев записали в ряды российской армии в День Победы — акция «Военная служба по контракту в ВС РФ — твой выбор!» проводилась представителями Центрального военного округа в Первомайском сквере.







Всего акцию посетили больше 50 тысяч человек.





«В День Победы в Новосибирске прошла акция "Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — Твой выбор!", на которой работал мобильный пункт отбора. После проведения предварительных тестов были признаны годными и решили вступить в ряды российской армии около двухсот новосибирцев», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ЦВО, отказавшись назвать точное количество записавшихся на службу по контракту.





Во время акции новосибирцев угощали кашей из полевой кухни и горячим чаем. Кроме того, военные организовали спортивные соревнования по жиму штанги и армрестлингу.