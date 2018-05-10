Новосибирская рок-группа сняла в темноте клип на песню про вампиров

Рок-группа «Проверено» сняла клип на песню про вампиров «Не смотри наверх»
Рок-группа «Проверено» сняла клип на песню про вампиров «Не смотри наверх»

Новосибирская рок-группа «Проверено» сняла клип на сцене театрального клуба «Пуля». Режиссёром выступил известный новосибирский фотограф Валентин Копалов. На съёмочной площадке побывал корреспондент НГС.


«Мне предложили две песни — "По млечному пути" и "Не смотри наверх". "Не смотри наверх" я знал — она хорошая, она мне нравится, она про неизвестные странные вещи», — рассказал корреспонденту НГС режиссёр клипа Валентин Копалов. О том, что песня посвящена вампирам, он узнал от лидера группы Риты Мошкиной не сразу. 


«Хорошо, что он (режиссёр. — И.К.) узнал, о чём эта песня, лишь потом. Иначе был бы фильм ужасов про вампиров», — заметила Рита Мошкина.


Съёмки видео прошли в тёмном зале на площадке театрального клуба «Пуля», которую режиссёру и музыкантам пришлось ждать почти два месяца из-за плотного графика проходивших здесь мероприятий. Помимо музыкантов в клипе приняли участие актёры «Первого театра».


Режиссёром клипа выступил известный новосибирский фотограф Валентин Копалов
Режиссёром клипа выступил известный новосибирский фотограф Валентин Копалов


«У "Первого театра" в одном из спектаклей есть подобный этюд вот с этими костюмами и так далее, который мы переработали немного и включили в клип. И главное ребята очень быстро входили в роли», — заметил Копалов.


Презентацию клипа обещают устроить в начале лета на концерте группы в кабаре-кафе «Бродячая собака»
Презентацию клипа обещают устроить в начале лета на концерте группы в кабаре-кафе «Бродячая собака»


Презентация клипа, по словам его авторов, состоится в начале лета на одном из концертов группы в кабаре-кафе «Бродячая собака».


В конце мая 2017 года группа «Проверено» представила новый клип на песню «Покорить море», который снимался на яхте на Бердском заливе. 



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