Студент колледжа ранил однокурсника на занятиях и покончил жизнь самоубийством

Инцидент произошёл во время занятий в колледже

Сегодня утром в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина студент первого курса во время занятий ранил однокурсника.







«Глава Новосибирской области Андрей Травников срочно выехал в Барабинский район, где сегодня утром произошла трагедия в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А. Лунина. Студент первого курса во время занятий ранил однокурсника, после чего покончил жизнь самоубийством», — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.





В ведомстве добавили, что состояние здоровья пострадавшего студента находится под особым контролем министерства здравоохранения Новосибирской области.





В пресс-службе СК России по НСО пообещали прокомментировать ситуацию позже.





В минздраве Новосибирской области сообщили, что в Барабинске пострадали трое человек. Одного из них, получившего огнестрельное ранение, сейчас оперируют в Барабинской больнице. Ещё двое человек получили переломы, выпали из окна, они находятся в «состоянии средней степени тяжести».





12:22

Как рассказал корреспонденту НГС учащийся колледжа Дмитрий, стрелявший учился на первом курсе, по рассказам, его унижали однокурсники. Парень ранил в плечо Дмитрия, ещё двое парней во время инцидента выпали из окна.





12:45

В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство, совершенное общеопасным способом.





«По данным следствия, 10 мая 2018 года в утреннее время 17-летний студент Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А. Лунина пришел на занятия, в коридоре колледжа собрал принесенное с собой гладкоствольное ружье, зашел в учебный класс и произвел выстрел в сокурсника, после чего выстрелил в себя и от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Потерпевший сокурсник находится в медицинском учреждении с огнестрельным ранением руки под наблюдением врачей», — пояснили в ведомстве.







12:50

По словам первокурсницы колледжа, нападавший — 17-летний студент Илья, ружьё парень пронёс с собой в портфеле. Когда парень зашёл в класс, то сразу достал оружие и выстрелил наугад, попав в плечо однокурсника. После стрельбы студенты попытались убежать, несколько человек выпали из окна. Нападавший не пытался никого догнать.





13:02

По словам студентов колледжа, все занятия на сегодня отменили. Сейчас на месте трагедии работают следователи, территория колледжа оцеплена.



