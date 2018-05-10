На Западно-Сибирской железной дороге сменилось руководство

Новый начальник ЗСЖД Александр Грицай

Новым начальником Западно-Сибирской железной дороги стал 45-летний Александр Грицай.







Грицай уже вступил в должность в мае, сообщается на сайте Западно-Сибирской железной дороги.





«Смена руководителя магистрали произошла в связи с выходом на пенсию Анатолия Регера, который работал в должности начальника ЗСЖД более 5 лет», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.





Нового начальника управления 10 мая представил генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров на совещании с коллективом Западно-Сибирской железной дороги.





Александр Грицай родился 16 мая 1972 года в Карасуке Новосибирской области. Окончил Сибирскую государственную академию путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)». Карьеру на железной дороге начал с помощника составителя поездов станции Карасук Омского отделения ЗСЖД. Затем был на должностях дежурного станции, замначальника станции. С 2005 по 2010 годы был первым заместителем начальника Омского отделения Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД». В 2010 году стал начальником Новосибирского отделения ЗСЖД. Перед новым назначением, с 2016 по 2018 годы, занимал должность первого заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги.







Александр Грицай сменил предыдущего главу Западно-Сибирской железной дороги Анатолия Регера, который возглавлял ЗСЖД с ноября 2012 года.