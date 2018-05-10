Во дворе десятиэтажки вспыхнула Toyota Mark II: огонь перекинулся на соседнюю машину

Пожар на улице Спортивной начался рано утром
Пожар на улице Спортивной начался рано утром

В Ленинском районе Новосибирска утром 10 мая загорелась Toyota Mark II — от огня пострадала также припаркованная рядом Corolla.


Пожар произошёл возле дома № 11/1 на улице Спортивной — очевидцы заметили его в 5:06. 


«На момент прибытия пожарной охраны из-под капота автомобиля марки Toyota [Mark II] шёл дым», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


В ведомстве уточнили, что пожарные приехали в 5:14. За три минуты они справились с открытым огнём, а в 5:28 полностью ликвидировали пожар. К этому времени огонь успел повредить моторный отсек «Тойоты Марк 2» на площади 1,5 квадратных метра. У припаркованной рядом «Тойоты Короллы» обгорели крыло, фара и оплавилось колесо.


«Пострадавших не было», — уточнили в МЧС, добавив, что причину пожара ещё устанавливают.


10:38

Как сообщила корреспонденту НГС девушка владельца сгоревшей «Тойоты Марк 2», о пожаре она узнала после того, как в машине сработала сигнализация, и молодой человек пошёл проверить, что же случилось. К этому времени соседи уже успели вызвать пожарных. 


Точная причина пожара пока неизвестна — владелец машины ждёт экспертов, которые сделают заключение. Также он разместил объявления на подъездах ближайших домов, чтобы найти очевидцев, которые видели момент возгорания.


От огня пострадала не только Toyota Mark II, но и стоящая рядом Corolla
От огня пострадала не только Toyota Mark II, но и стоящая рядом Corolla


Причина возгорания пока неизвестна
Причина возгорания пока неизвестна


Во время пожара никто не пострадал
Во время пожара никто не пострадал


На месте работала пожарная охрана
На месте работала пожарная охрана



На прошлой неделе в Бердске на ходу загорелась Mazda3 с женщиной и маленьким ребёнком в салоне — водитель успела свернуть на парковку и спасти малыша и себя.

Прочтений: 3217
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено