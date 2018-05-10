Во дворе десятиэтажки вспыхнула Toyota Mark II: огонь перекинулся на соседнюю машину

Пожар на улице Спортивной начался рано утром

В Ленинском районе Новосибирска утром 10 мая загорелась Toyota Mark II — от огня пострадала также припаркованная рядом Corolla.





Пожар произошёл возле дома № 11/1 на улице Спортивной — очевидцы заметили его в 5:06.





«На момент прибытия пожарной охраны из-под капота автомобиля марки Toyota [Mark II] шёл дым», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.





В ведомстве уточнили, что пожарные приехали в 5:14. За три минуты они справились с открытым огнём, а в 5:28 полностью ликвидировали пожар. К этому времени огонь успел повредить моторный отсек «Тойоты Марк 2» на площади 1,5 квадратных метра. У припаркованной рядом «Тойоты Короллы» обгорели крыло, фара и оплавилось колесо.







«Пострадавших не было», — уточнили в МЧС, добавив, что причину пожара ещё устанавливают.







10:38

Как сообщила корреспонденту НГС девушка владельца сгоревшей «Тойоты Марк 2», о пожаре она узнала после того, как в машине сработала сигнализация, и молодой человек пошёл проверить, что же случилось. К этому времени соседи уже успели вызвать пожарных.





Точная причина пожара пока неизвестна — владелец машины ждёт экспертов, которые сделают заключение. Также он разместил объявления на подъездах ближайших домов, чтобы найти очевидцев, которые видели момент возгорания.





От огня пострадала не только Toyota Mark II, но и стоящая рядом Corolla





Причина возгорания пока неизвестна





Во время пожара никто не пострадал





На месте работала пожарная охрана









На прошлой неделе в Бердске на ходу загорелась Mazda3 с женщиной и маленьким ребёнком в салоне — водитель успела свернуть на парковку и спасти малыша и себя.

