Во дворе десятиэтажки вспыхнула Toyota Mark II: огонь перекинулся на соседнюю машину
В Ленинском районе Новосибирска утром 10 мая загорелась Toyota Mark II — от огня пострадала также припаркованная рядом Corolla.
Пожар произошёл возле дома
«На момент прибытия пожарной охраны из-под капота автомобиля марки Toyota [Mark II] шёл дым», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В ведомстве уточнили, что пожарные приехали в 5:14. За три минуты они справились с открытым огнём, а в 5:28 полностью ликвидировали пожар. К этому времени огонь успел повредить моторный отсек «Тойоты Марк 2» на площади 1,5 квадратных метра. У припаркованной рядом «Тойоты Короллы» обгорели крыло, фара и оплавилось колесо.
«Пострадавших не было», — уточнили в МЧС, добавив, что причину пожара ещё устанавливают.
10:38
Как сообщила корреспонденту НГС девушка владельца сгоревшей «Тойоты Марк 2», о пожаре она узнала после того, как в машине сработала сигнализация, и молодой человек пошёл проверить, что же случилось. К этому времени соседи уже успели вызвать пожарных.
Точная причина пожара пока неизвестна — владелец машины ждёт экспертов, которые сделают заключение. Также он разместил объявления на подъездах ближайших домов, чтобы найти очевидцев, которые видели момент возгорания.
На прошлой неделе в Бердске на ходу загорелась Mazda3 с женщиной и маленьким ребёнком в салоне — водитель успела свернуть на парковку и спасти малыша и себя.
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Ольга Хмелевская
Фото очевидца
Видео vk.com/id35591834