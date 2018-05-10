В ГИБДД рассказали о состоянии девочки, пострадавшей в массовой аварии на Дуси Ковальчук

Авария случилась в десятом часу вечера — ребёнка из Toyota Yaris госпитализировали с серьёзными травмами
Авария случилась в десятом часу вечера — ребёнка из Toyota Yaris госпитализировали с серьёзными травмами

В новосибирской Госавтоинспекции рассказали о состоянии маленькой пассажирки Toyota Yaris, которая пострадала в вечерней аварии с участием шести автомобилей на Дуси Ковальчук.


«У ребёнка 2011 года рождения закрытый неосложнённый стабильный компрессионный перелом <…> позвонка, закрытый перелом левой ключицы со смещением, закрытая черепно-мозговая травма с ушибом мягких тканей», — рассказала старший инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская, добавив, что девочку госпитализировали.


По словам Анны Варновской, за медицинской помощью обращались ещё одна семилетняя пассажирка и водитель Toyota Yaris, а также водитель «Газели», но госпитализация им не понадобилась.


Массовая авария произошла 9 мая в 21:10 возле дома № 1 на Дуси Ковальчук. По данным ГИБДД, Lexus ехал со стороны Сухарной в направлении Холодильной и столкнулся сначала со встречной Toyota Camry, а потом с Toyota Vista Ardeo, Toyota Yaris, Honda CR-V и «Газелью», которые также ехали навстречу. 

Прочтений: 10807
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (38)38
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено