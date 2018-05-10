В ГИБДД рассказали о состоянии девочки, пострадавшей в массовой аварии на Дуси Ковальчук
В новосибирской Госавтоинспекции рассказали о состоянии маленькой пассажирки Toyota Yaris, которая пострадала в вечерней аварии с участием шести автомобилей на Дуси Ковальчук.
«У ребёнка 2011 года рождения закрытый неосложнённый стабильный компрессионный перелом <…> позвонка, закрытый перелом левой ключицы со смещением, закрытая черепно-мозговая травма с ушибом мягких тканей», — рассказала старший инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская, добавив, что девочку госпитализировали.
По словам Анны Варновской, за медицинской помощью обращались ещё одна семилетняя пассажирка и водитель Toyota Yaris, а также водитель «Газели», но госпитализация им не понадобилась.
Массовая авария произошла 9 мая в 21:10 возле дома
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Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospasrus