В ГИБДД рассказали о состоянии девочки, пострадавшей в массовой аварии на Дуси Ковальчук

Авария случилась в десятом часу вечера — ребёнка из Toyota Yaris госпитализировали с серьёзными травмами

В новосибирской Госавтоинспекции рассказали о состоянии маленькой пассажирки Toyota Yaris, которая пострадала в вечерней аварии с участием шести автомобилей на Дуси Ковальчук.







«У ребёнка 2011 года рождения закрытый неосложнённый стабильный компрессионный перелом <…> позвонка, закрытый перелом левой ключицы со смещением, закрытая черепно-мозговая травма с ушибом мягких тканей», — рассказала старший инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская, добавив, что девочку госпитализировали.







По словам Анны Варновской, за медицинской помощью обращались ещё одна семилетняя пассажирка и водитель Toyota Yaris, а также водитель «Газели», но госпитализация им не понадобилась.





