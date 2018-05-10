Два новосибирских вуза попали в рейтинг лучших университетов мира

Новосибирский государственный университет вошёл в топ-50
Новосибирский государственный университет вошёл в топ-50

Два новосибирских вуза, НГУ и НГТУ, попали в рейтинг лучших университетов развивающихся стран мира по версии британского журнала Times Higher Education.


Аналитики оценивали вузы по 13 показателям, в том числе по уровню преподавания, исследований, частоте цитирования и международному взаимодействию. Результаты исследования опубликованы 9 мая на официальном сайте рейтинга timeshighereducation.com. 


Всего в список вошли 378 вузов из 42 стран мира. Среди них оказались и 27 российских университетов. НГУ занял 43-е место, НГТУ оказался в группе вузов, занимающих 201-250 места. Конкретные места в рейтинге указаны только для первых двухсот университетов.


Лучшим среди вузов развивающихся стран, согласно рейтингу, стал Пекинский университет (Китай). На второй строчке разместился ещё один китайский вуз — университет Цинхуа. Замкнул первую тройку рейтинга МГУ имени Ломоносова.


Лидером по числу вузов, вошедших в рейтинг, оказался Китай (63 университета), на втором месте — Индия, на третьем — Бразилия.


Ранее три учебных заведения Новосибирска попали попали в международный рейтинг вузов Round University Ranking: сильнее всех свои позиции укрепил НГУ, поднявшийся за год на 43 строчки.

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