Четыре человека пострадали в результате серьезной аварии в Заельцовском районе

Авария произошло около 21:00, сообщает «Автоспас»

Сегодня вечером в Заельцовском районе произошло массовое ДТП. Есть пострадавшие.







Авария произошла напротив ТЦ «Малинка» (улица Дуси Ковальчук 1/1).







«<…> Мы дома находились, услышали просто звук сильный, что что-то врезалось. В окно посмотрела — всего две машины, а потом на балкон вышла, смотрю, там в стороне ещё «Газель», ещё две машины. Но звук, конечно, был, что мы с ребёнком подскочили», — рассказала корреспонденту НГС Анна, свидетельница аварии.







По словам собеседницы издания, на месте происшествия работают медики бригады скорой помощи (в т.ч. детская реанимация), машины МАСС, ДПС, пожарные.







По информации аварийных комиссаров «Автоспас» Новосибирск, в аварии пострадали семь автомобилей.











«Kia Rio, ГАЗель, Honda cr-v, Toyota Yaris, Toyota Vista и Toyota Camry двигались по Дуси Ковальчук со стороны Холодильной в сторону Сухарной. Lexus двигался навстречу. Lexus выскочил на встречную полосу движения, сначала совершил столкновение возле Газпрома на Сухарной с Camry. Camry бьет Vista в бок. Lexus дальше продолжает движение по встречной, бьёт Honda, которую разворачивает на встречную полосу. Дальше Lexus продолжает движение и бьет Yaris, его тоже разворачивает. Дальше Lexus бьет ГАЗель. Газель улетает на тротуар. Ну и в конце влетел в Kia. Водитель Lexus, соответственно был в неадекватном состоянии. Пытался сбежать с места ДТП, поймали», — поясняют аваркомы.















В пресс-службе МВД по Новосибирской области рассказали, что в аварии пострадали четыре человека (в том числе ребёнок), но назвали другое число участников ДТП. В ведомстве пояснили, что в столкновении сошлись пять автомобилей.







В настоящий момент все обстоятельства происшествия устанавливаются. О погибших не сообщается.







Напомним, днём 8 мая в столкновении сошелся рейсовый автобус KIA и легковушка Hyundai. В аварии никто не пострадал. Пассажиров пересадили на другой рейсовый автобус.

