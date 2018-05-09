Видео: пилот военного бомбардировщика снял «Бессмертный полк» в центре Новосибирска

Полёт над Новосибирском занял 45 минут
Полёт над Новосибирском занял 45 минут

Видеооператор новосибирского аэродрома Мочище Елена Василенко смонтировала ролик из кадров, которые сделали камеры на «ночном бомбардировщике» По-2.


Этот самолёт новосибирцы могли видеть во время шествия «Бессмертного полка» — он летал над городом в честь Дня Победы.


«Две "гоупро" стояли на самолёте, и одна камера снизу — это моя была. Я снимала с самого аэродрома — как взлетали, как приземлялись», — рассказала корреспонденту НГС Елена Василенко.


По-2 вылетел из аэродрома Мочище, отправился вдоль реки к Октябрьскому мосту, затем пролетел над улицей Кирова, сделал вираж над площадью Ленина и через Красный проспект вернулся на аэродром. Сегодня пилотировал самолет летчик-инструктор 1 класса Сергей Сапронов. 


Самолёт, который летал над городом, — реконструкция: его собрали по чертежам в 90-х годах на аэродроме Мочище. Оригинальный у него только двигатель 50-х годов. Этот самолёт используется для показательных выступлений.


Серийное производство самолета началось в 1927 году. В годы Великой Отечественной войны на нем летали летчицы, они наводили страх и ужас на фашистов, за что получили прозвище «Ночные ведьмы». 


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