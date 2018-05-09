Видео: пилот военного бомбардировщика снял «Бессмертный полк» в центре Новосибирска

Полёт над Новосибирском занял 45 минут

Видеооператор новосибирского аэродрома Мочище Елена Василенко смонтировала ролик из кадров, которые сделали камеры на «ночном бомбардировщике» По-2.





Этот самолёт новосибирцы могли видеть во время шествия «Бессмертного полка» — он летал над городом в честь Дня Победы.





«Две "гоупро" стояли на самолёте, и одна камера снизу — это моя была. Я снимала с самого аэродрома — как взлетали, как приземлялись», — рассказала корреспонденту НГС Елена Василенко.





По-2 вылетел из аэродрома Мочище, отправился вдоль реки к Октябрьскому мосту, затем пролетел над улицей Кирова, сделал вираж над площадью Ленина и через Красный проспект вернулся на аэродром. Сегодня пилотировал самолет летчик-инструктор 1 класса Сергей Сапронов.





Самолёт, который летал над городом, — реконструкция: его собрали по чертежам в 90-х годах на аэродроме Мочище. Оригинальный у него только двигатель 50-х годов. Этот самолёт используется для показательных выступлений.





Серийное производство самолета началось в 1927 году. В годы Великой Отечественной войны на нем летали летчицы, они наводили страх и ужас на фашистов, за что получили прозвище «Ночные ведьмы».



