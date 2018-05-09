Рядом с площадью Сибиряков-Гвардейцев загорелся дом

Днём 9 мая в Новосибирске на улице Мира, недалеко от площади Сибиряков-Гвардейцев, загорелся трёхэтажный дом.


«Второй раз горит расселенный дом на улице Мира. Тушат несколько пожарных расчетов. Со второго этажа идет дым», — написал в редакцию НГС читатель.


Подробности происшествия уточняются.


Трёхэтажный дом расселён
Трёхэтажный дом расселён


Здание расположено недалеко от площади Сибиряков-Гвардейцев
Здание расположено недалеко от площади Сибиряков-Гвардейцев


Среди последних пожаров, о которых рассказывал НГС, было происшествие в Горском микрорайоне.

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