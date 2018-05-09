Организаторы подсчитали число участников «Бессмертного полка»: по центру прошлось больше 200 тысяч

Акция стартовала около 11 часов утра
Акция стартовала около 11 часов утра

В Новосибирске закончилась патриотическая акция «Бессмертный полк» — организаторы подвели её итоги.


«Колонна шла два часа — 250 тысяч человек в "Полку"», — рассказала корреспонденту НГС координатор акции Анастасия Панфилова. Сейчас участники уже разошлись.


Новосибирцы, которые решили почтить память участников Великой Отечественной войны, собрались сегодня утром на Октябрьской магистрали, следом за военным парадом они отправились по Красному проспекту к Дому Офицеров.


В руках они несли портреты воинов, по пути пели военные песни.


Фото читателя НГС
Фото читателя НГС


Фото Анны Золотовой
Фото Анны Золотовой


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Фото читателя НГС
Фото читателя НГС


В прошлом году колонна участников насчитывала несколько больше — тогда на акцию вышло около 270 тысяч человек. Это был рекорд.

Прочтений: 4116
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (86)86
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено