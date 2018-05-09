Организаторы подсчитали число участников «Бессмертного полка»: по центру прошлось больше 200 тысяч
В Новосибирске закончилась патриотическая акция «Бессмертный полк» — организаторы подвели её итоги.
«Колонна шла два часа — 250 тысяч человек в "Полку"», — рассказала корреспонденту НГС координатор акции Анастасия Панфилова. Сейчас участники уже разошлись.
Новосибирцы, которые решили почтить память участников Великой Отечественной войны, собрались сегодня утром на Октябрьской магистрали, следом за военным парадом они отправились по Красному проспекту к Дому Офицеров.
В руках они несли портреты воинов, по пути пели военные песни.
В прошлом году колонна участников насчитывала несколько больше — тогда на акцию вышло около 270 тысяч человек. Это был рекорд.
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Елена Громкова
Фото читателей НГС, Анны Золотовой, Александра Ощепкова