К Вечному огню принесли множество красных гвоздик

Сегодня, 9 мая, в Новосибирске жители  возложили цветы к Монументу Славы — здесь также, как и во многих других частях города, почтили память участников Великой Отечественной войны.


Перед возложением цветов на Монументе сегодня прошёл памятный митинг
Перед возложением цветов на Монументе сегодня прошёл памятный митинг



К Вечному огню принесли не только цветы, но и венки
К Вечному огню принесли не только цветы, но и венки


На торжественное мероприятие приехали мэр Новосибирска Анатолий Локоть и врио губернатора НСО Андрей Травников
На торжественное мероприятие приехали мэр Новосибирска Анатолий Локоть и врио губернатора НСО Андрей Травников


К Вечному огню принесли множество красных гвоздик


Люди пришедшие к Монументу  принесли с собой фотографии погибших родственников
Люди пришедшие к Монументу  принесли с собой фотографии погибших родственников


О том, как проходит День Победы в других районах Новосибирска читайте в нашем онлайн-репортаже.

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