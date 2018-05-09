К Вечному огню принесли множество красных гвоздик

О том, как проходит День Победы в других районах Новосибирска читайте в нашем онлайн-репортаже .

Сегодня, 9 мая, в Новосибирске жители возложили цветы к Монументу Славы — здесь также, как и во многих других частях города, почтили память участников Великой Отечественной войны.

НГС сегодня ведёт онлайн-репортаж — мы ждём от вас сообщения, фото и видео с праздника — присылайте их через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.



Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».



Елена Громкова

Фото и видео Густаво Зырянова.