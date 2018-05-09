Тысячи новосибирцев прошли вместе с «Бессмертным полком» по Красному проспекту

Сегодня, 9 мая, в центре Новосибирска состоялась гражданская акция «Бессмертный полк» — тысячи новосибирцев прошли по Красному проспекту с фотографиями участников Великой Отечественной войны.


Новосибирцы с фотографиями начали собираться на Октябрьской магистрали, а шествие по Красному проспекту они начали сразу после военного парада. Конечная точка маршрута — Дом офицеров.


Как сообщает с места корреспондент НГС, в колонне звучали военные песни — «День Победы», «Катюша», «Вставай страна огромная».


По оценке корреспондента НГС, в шествии было около 10 тысяч человек. Официальная информация пока уточняется.


По информации на 11:20, ещё не все участники акции вышли с Октябрьской магистрали — таким образом, люди идут уже больше получаса.


«Бессмертный полк» прошёл в Новосибирске в 6-й раз.


Тысячи новосибирцев прошли вместе с «Бессмертным полком» по Красному проспекту


Тысячи новосибирцев прошли вместе с «Бессмертным полком» по Красному проспекту


Тысячи новосибирцев прошли вместе с «Бессмертным полком» по Красному проспекту


Тысячи новосибирцев прошли вместе с «Бессмертным полком» по Красному проспекту



Тысячи новосибирцев прошли вместе с «Бессмертным полком» по Красному проспекту


О том, как сегодня отмечают День победы в Новосибирске, НГС рассказывает  в своём онлайн-репортаже.

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