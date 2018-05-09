Тысячи новосибирцев прошли вместе с «Бессмертным полком» по Красному проспекту
Сегодня, 9 мая, в центре Новосибирска состоялась гражданская акция «Бессмертный полк» — тысячи новосибирцев прошли по Красному проспекту с фотографиями участников Великой Отечественной войны.
Новосибирцы с фотографиями начали собираться на Октябрьской магистрали, а шествие по Красному проспекту они начали сразу после военного парада. Конечная точка маршрута — Дом офицеров.
Как сообщает с места корреспондент НГС, в колонне звучали военные песни — «День Победы», «Катюша», «Вставай страна огромная».
По оценке корреспондента НГС, в шествии было около 10 тысяч человек. Официальная информация пока уточняется.
По информации на 11:20, ещё не все участники акции вышли с Октябрьской магистрали — таким образом, люди идут уже больше получаса.
«Бессмертный полк» прошёл в Новосибирске в 6-й раз.
О том, как сегодня отмечают День победы в Новосибирске, НГС рассказывает в своём онлайн-репортаже.
НГС сегодня ведёт онлайн-репортаж — мы ждём от вас сообщения, фото и видео с праздника — присылайте их через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Елена Громкова, Стас Соколов
Фото Стаса Соколова