Тысячи новосибирцев прошли вместе с «Бессмертным полком» по Красному проспекту

Сегодня, 9 мая, в центре Новосибирска состоялась гражданская акция «Бессмертный полк» — тысячи новосибирцев прошли по Красному проспекту с фотографиями участников Великой Отечественной войны.





Новосибирцы с фотографиями начали собираться на Октябрьской магистрали, а шествие по Красному проспекту они начали сразу после военного парада. Конечная точка маршрута — Дом офицеров.





Как сообщает с места корреспондент НГС, в колонне звучали военные песни — «День Победы», «Катюша», «Вставай страна огромная».





По оценке корреспондента НГС, в шествии было около 10 тысяч человек. Официальная информация пока уточняется.





По информации на 11:20, ещё не все участники акции вышли с Октябрьской магистрали — таким образом, люди идут уже больше получаса.





«Бессмертный полк» прошёл в Новосибирске в 6-й раз.





























О том, как сегодня отмечают День победы в Новосибирске, НГС рассказывает в своём онлайн-репортаже.