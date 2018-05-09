Видео: НГС начал Live-трансляцию с празднования Дня Победы
Сегодня, 9 мая, НГС запустил живую трансляцию с празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Предлагаем читателям посмотреть на Парад Победы вместе с нами, трансляция идёт в наших официальных группах в соцсетях.
НГС сегодня ведёт онлайн-репортаж — мы ждём от вас сообщения, фото и видео с праздника — присылайте их через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Елена Громкова
Видео Алексея Кошлякова