Видео: байкеры с флагами собрались у цирка и отправились в мотопробег

Утром 9 мая новосибирские байкеры собрались на мотопробег «Дорогами войны».


Несколько десятков мотоциклистов к 8 утра съехались к цирку. По программе акции, в 8 часов они отправились в Черепановский  район, чтобы поздравить лично ветеранов Великой Отечественной войны. 



Сбор был объявлен в 7:40, акцию организовало сообщество «Мотобратство»
Сбор был объявлен в 7:40, акцию организовало сообщество «Мотобратство»


На акцию собралось несколько десятков мотоциклистов
На акцию собралось несколько десятков мотоциклистов


Они отправились к ветеранам в Черепановский район
Они отправились к ветеранам в Черепановский район


Также мы предлагаем читателям посмотреть, как сегодня День Победы отмечают в Новосибирске.

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