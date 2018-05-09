Видео: байкеры с флагами собрались у цирка и отправились в мотопробег

Несколько десятков мотоциклистов к 8 утра съехались к цирку. По программе акции, в 8 часов они отправились в Черепановский район, чтобы поздравить лично ветеранов Великой Отечественной войны.

НГС сегодня ведёт онлайн-репортаж — мы ждём от вас сообщения, фото и видео с праздника — присылайте их через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.



Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».



Елена Громкова

Фото и видео Густаво Зырянова