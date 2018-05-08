«Разбили молотком»: рабочие убрали вылезший из дороги валун

Очевидец сфотографировал результат ремонта асфальта вечером 8 мая

Дорожники убрали большой валун на улице Дукача в Ленинском районе Новосибирска — камень разбили при помощи отбойного молотка.







По наблюдениям очевидца Евгения Игишева, который поделился фото с редакцией НГС, на ремонт дорожникам понадобилось около полутора часов.







«Там ремонта как такового нет. Валун раздробили отбойным молотком и возле остановки эта куча камней лежит. Они сровняли, сковыряли этот валун. Часа полтора возились. <...> Утром заметил, что стоит там машина и отбойным молотком что-то делает. Вот вечером сфотографировал результат. Они просто сровняли. Ну хоть стало безопаснее», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Евгений Игишев.





Части разбитого валуна перенесли на обочину





Несколькими днями ранее НГС писал о яме на улице Татьяны Снежиной, которая снова появилась на дороге, несмотря на недавний ремонт.

