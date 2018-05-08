На площади Калинина погасли светофоры

Бригада ремонтников уже приехала на место и пытается включить погасшие светофоры

Вечером 8 мая на площади Калинина в Заельцовском районе Новосибирска погасли светофоры.







Отметка о том, что светофор не работает, появилась на Яндекс.Картах в 19:54. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС подтвердили, что светофоры на кольце работают с перебоями.





«Ситуация под контролем, бригада уже работает на месте. Ввиду погодных условий где-то что-то подмывает и светофор тухнет. Его включают, но через 7 минут он снова гаснет. В течение сорока минут со светофором борются. Пробок сильных нет. Не работают светофоры по всему кольцу», — пояснили в учреждении.





Согласно сервису Яндекс.Пробки, в районе площади Калинина движение транспорта затруднено. Скорость движения автомобилей упала до 20 км/ч.





Скорость движения автомобилей упала до 20 км/ч





На прошлой неделе водители встали в пробку из-за погасших светофоров на пересечении улиц Станционной и 2-й Станционной.

