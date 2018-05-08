Новосибирские рэперы проиграли баттл и вылетели из шоу на канале «Пятница!»
Рэперы Дмитрий Захаркин и Сергей Тимонин из Новосибирска вылетели в финале крупного проекта телеканала «Пятница!» — «Голос Улиц».
Музыканты не смогли пробиться в заключительный этап шоу.
«Мы вылетели в самом конце, в финале. Всего было восемь человек. Нас разделили по парам, и мы должны были придумать баттл против оппонента и написать новый трек. Четыре творческих единицы вышли в суперфинал, но мы пролетели, проиграли оппонентам», — рассказал корреспонденту НГС рэпер Дмитрий Захаркин.
Дмитрий и Сергей признались, что поначалу им не нравилась организация и отношения на площадке.
«Потом влились и погрузились в дружескую атмосферу. Всё было круто, всё понравилось. Феноменальный опыт, поработали с телеканалом», — рассказывает рэпер Дмитрий Захаркин.
В августе прошлого года сразу три новосибирские девушки попали в шоу «Танцы» на ТНТ. Девушки покорили жюри своими вызывающими танцами.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Александр Сильченко
Фото предоставлено Дмитрием Захаркиным и Сергеем Тимониным
Видео с официального канала «Пятницы!» на видеохостинге Rutube