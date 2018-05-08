Новосибирские рэперы проиграли баттл и вылетели из шоу на канале «Пятница!»

Музыкой новосибирцы занимаются уже больше 10 лет 
Музыкой новосибирцы занимаются уже больше 10 лет 

Рэперы Дмитрий Захаркин и Сергей Тимонин из Новосибирска вылетели в финале крупного проекта телеканала «Пятница!» — «Голос Улиц».


Музыканты не смогли пробиться в заключительный этап шоу.


«Мы вылетели в самом конце, в финале. Всего было восемь человек. Нас разделили по парам, и мы должны были придумать баттл против оппонента и написать новый трек. Четыре творческих единицы вышли в суперфинал, но мы пролетели, проиграли оппонентам», — рассказал корреспонденту НГС рэпер Дмитрий Захаркин.


Дмитрий и Сергей признались, что поначалу им не нравилась организация и отношения на площадке.


«Потом влились и погрузились в дружескую атмосферу. Всё было круто, всё понравилось. Феноменальный опыт, поработали с телеканалом», — рассказывает рэпер Дмитрий Захаркин.


Видео с официального канала «Пятницы» на видеохостинге Rutube


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