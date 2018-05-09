На площади Ленина начался Парад Победы

В Новосибирске начался парад, посвящённый 73-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне.


На парад военные привезли различную технику — прежде сообщалось, что новосибирцам покажут около 40 боевых машин. Также отмечалось, что в параде полторы тысячи военнослужащих, из них 80 женщин.


На площади Ленина начался Парад Победы


На площади Ленина начался Парад Победы


На площади Ленина начался Парад Победы


Подробнее о том, что происходит сегодня в городе читайте в нашем онлайн-репортаже.

Прочтений: 3554
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено