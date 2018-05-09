На площади Ленина начался Парад Победы

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На парад военные привезли различную технику — прежде сообщалось, что новосибирцам покажут около 40 боевых машин . Также отмечалось, что в параде полторы тысячи военнослужащих, из них 80 женщин .

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Елена Громкова

Фото Александра Ощепкова