На площади Ленина начался Парад Победы
В Новосибирске начался парад, посвящённый 73-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
На парад военные привезли различную технику — прежде сообщалось, что новосибирцам покажут около 40 боевых машин. Также отмечалось, что в параде полторы тысячи военнослужащих, из них 80 женщин.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова