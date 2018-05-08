Новосибирец придумал себе необычное хобби. Он пять лет фотографирует воробьёв

«У нас теперь всё как у деловых партнёров,

О съёмках с воробьём сейчас веду переговоры.

Он выслушал внимательно все доводы мои,

Сказал, что новых сессий ждут все воробьи!!!»

Новосибирский коммунальщик Андрей Поляков увлёкся фотографированием воробьёв: за пять лет в его коллекции накопилось больше тысячи снимков птиц с разными эмоциями.







К каждому из этих снимков фотограф-любитель придумывает рифмованные подписи.







«Я увлёкся лет пять назад фотографией как-то случайно, фотографии птиц видел качественные, и мне всё хотелось сделать [такие же]. Ну а воробьи же под рукой. Начал воробьёв пробовать фотографировать и выкладывать на один фотосайт. <…> А там же все умничают, как обычно. Начали ругать: вот воробьи зачем тебе — это примитивно же. А я был новичком, для меня птичку качественно снять было достижением в то время, ничего же не умел, а на меня начали нападать, и меня это подстегнуло», — рассказывает корреспонденту НГС автор фотографий, оператор «Горводоканала» Андрей Поляков.







По словам фотографа, после этих замечаний он начал активно снимать воробьёв и выкладывать их на сайт с шуточными подписями, чтобы показать: каждая птица по-своему интересна.







«Они меня ругают, а я фотографиями отвечаю и начал добавлять рифму. Мне там один написал: "Вот зачем воробьёв снимаешь, лучше бы в музей сходил — и то полезнее". <…> Я [в ответ] воробья выложил и написал что-то вроде: "Где тут вход в музей, пропусти, я воробей". Вот так — в шутку. И началось. Даже сайт разделился на две части: кто за меня, кто против. Весело было», — вспоминает фотограф.







По оценкам Андрея Полякова, за пять лет в его коллекции накопилось больше тысячи фотокадров с разными образами воробьёв. «Дочка поменьше была: она гуляет, я воробьёв снимаю. Вместе ходили — как-то интересно было. Сейчас она повзрослела, я уже их, конечно, пореже, но снимаю, не бросаю, интересно. У меня там и воробьи-политики есть, и бабники, и кого только нет. И пьяный воробей даже есть <…> Он просто в луже искупался и трётся о ветку. А на него посмотреть: ну, действительно, пьяный и пьяный», — пояснил Андрей Поляков.







Сегодня НГС публикует часть его работ с рифмованными подписями, которые придумал сам автор. Свои снимки Андрей Поляков публикует на своей странице.







«Девчонки, где вы? Я уже готов,

Немедля засылаю к вам сватов»





«Я после зимней спячки спешно расправляю крылья,

Готовится встречать весну вся наша эскадрилья!»





«Пока я спал, дрозды ранетки съели!

Ах, как они мне все здесь надоели...»





«Всё в нашей молодой семье в порядке.

Но иногда, увы, случаются и непонятки»





«Красивый плод, но очень горький —

Сгодится мужу для настойки»





«Я очень смел, и мне не страшен холод,

В осенних водах я плещусь, покуда молод»





«Пошли купаться — не робей!

Ведь твоё имя — воробей!»





«В балетной школе я движения осваиваю,

Азы все мастерства и грации усваиваю»





«Я на повышенных тонах веду беседу.

Всё то, что думаю о нём, я говорю соседу»





«Люблю я осень не за грязь и дождь,

Я в буйстве красок выгляжу как вождь!»





«Все говорят, что бабник я,

А я люблю лишь бабье лето.

И жёлтому листочку этому

Я шлю поклон за это»





«Любитель пива, на меня взгляни и улыбнись,

Живот не втягивай — ты им, как я, гордись!»





«Я тренируюсь истерить,

Женою скоро ведь мне быть!»





«Застыл на миг — решимости набраться,

Сейчас я с головою буду погружаться»





Новосибирцы нередко увлекаются съёмкой животных и птиц. Ранее редакция НГС рассказывала об увлечении Александра Мачульского, который вот уже несколько лет путешествует по миру с фотоаппаратом, снимая крупных морских обитателей в разных частях планеты.

