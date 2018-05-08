Новосибирец придумал себе необычное хобби. Он пять лет фотографирует воробьёв

«У нас теперь всё как у деловых партнёров,  О съёмках с воробьём сейчас веду переговоры.  Он выслушал внимательно все доводы мои,  Сказал, что новых сессий ждут все воробьи!!!»
«У нас теперь всё как у деловых партнёров, 
О съёмках с воробьём сейчас веду переговоры. 
Он выслушал внимательно все доводы мои, 
Сказал, что новых сессий ждут все воробьи!!!»

Новосибирский коммунальщик Андрей Поляков увлёкся фотографированием воробьёв: за пять лет в его коллекции накопилось больше тысячи снимков птиц с разными эмоциями.


К каждому из этих снимков фотограф-любитель придумывает рифмованные подписи.


«Я увлёкся лет пять назад фотографией как-то случайно, фотографии птиц видел качественные, и мне всё хотелось сделать [такие же]. Ну а воробьи же под рукой. Начал воробьёв пробовать фотографировать и выкладывать на один фотосайт. <…> А там же все умничают, как обычно. Начали ругать: вот воробьи зачем тебе — это примитивно же. А я был новичком, для меня птичку качественно снять было достижением в то время, ничего же не умел, а на меня начали нападать, и меня это подстегнуло», — рассказывает корреспонденту НГС автор фотографий, оператор «Горводоканала» Андрей Поляков.


По словам фотографа, после этих замечаний он начал активно снимать воробьёв и выкладывать их на сайт с шуточными подписями, чтобы показать: каждая птица по-своему интересна.


«Они меня ругают, а я фотографиями отвечаю и начал добавлять рифму. Мне там один написал: "Вот зачем воробьёв снимаешь, лучше бы в музей сходил — и то полезнее". <…> Я [в ответ] воробья выложил и написал что-то вроде: "Где тут вход в музей, пропусти, я воробей". Вот так — в шутку. И началось. Даже сайт разделился на две части: кто за меня, кто против. Весело было», — вспоминает фотограф.


По оценкам Андрея Полякова, за пять лет в его коллекции накопилось больше тысячи фотокадров с разными образами воробьёв. «Дочка поменьше была: она гуляет, я воробьёв снимаю. Вместе ходили — как-то интересно было. Сейчас она повзрослела, я уже их, конечно, пореже, но снимаю, не бросаю, интересно. У меня там и воробьи-политики есть, и бабники, и кого только нет. И пьяный воробей даже есть <…> Он просто в луже искупался и трётся о ветку. А на него посмотреть: ну, действительно, пьяный и пьяный», — пояснил Андрей Поляков.


Сегодня НГС публикует часть его работ с рифмованными подписями, которые придумал сам автор. Свои снимки Андрей Поляков публикует на своей странице.


«Девчонки, где вы? Я уже готов, Немедля засылаю к вам сватов»
«Девчонки, где вы? Я уже готов,
Немедля засылаю к вам сватов»


«Я после зимней спячки спешно расправляю крылья, Готовится встречать весну вся наша эскадрилья!»
«Я после зимней спячки спешно расправляю крылья,
Готовится встречать весну вся наша эскадрилья!»


«Пока я спал, дрозды ранетки съели! Ах, как они мне все здесь надоели...»
«Пока я спал, дрозды ранетки съели!
Ах, как они мне все здесь надоели...»


«Всё в нашей молодой семье в порядке. Но иногда, увы, случаются и непонятки»
«Всё в нашей молодой семье в порядке.
Но иногда, увы, случаются и непонятки»


«Красивый плод, но очень горький —  Сгодится мужу для настойки»
«Красивый плод, но очень горький — 
Сгодится мужу для настойки»


«Я очень смел, и мне не страшен холод, В осенних водах я плещусь, покуда молод»
«Я очень смел, и мне не страшен холод,
В осенних водах я плещусь, покуда молод»


«Пошли купаться — не робей! Ведь твоё имя — воробей!»
«Пошли купаться — не робей!
Ведь твоё имя — воробей!»


«В балетной школе я движения осваиваю, Азы все мастерства и грации усваиваю»
«В балетной школе я движения осваиваю,
Азы все мастерства и грации усваиваю»


«Я на повышенных тонах веду беседу. Всё то, что думаю о нём, я говорю соседу»
«Я на повышенных тонах веду беседу.
Всё то, что думаю о нём, я говорю соседу»


«Люблю я осень не за грязь и дождь, Я в буйстве красок выгляжу как вождь!»
«Люблю я осень не за грязь и дождь,
Я в буйстве красок выгляжу как вождь!»


«Все говорят, что бабник я, А я люблю лишь бабье лето. И жёлтому листочку этому Я шлю поклон за это»
«Все говорят, что бабник я,
А я люблю лишь бабье лето.
И жёлтому листочку этому
Я шлю поклон за это»


«Любитель пива, на меня взгляни и улыбнись, Живот не втягивай — ты им, как я, гордись!»
«Любитель пива, на меня взгляни и улыбнись,
Живот не втягивай — ты им, как я, гордись!»


«Я тренируюсь истерить, Женою скоро ведь мне быть!»
«Я тренируюсь истерить,
Женою скоро ведь мне быть!»


«Застыл на миг — решимости набраться, Сейчас я с головою буду погружаться»
«Застыл на миг — решимости набраться,
Сейчас я с головою буду погружаться»


Новосибирцы нередко увлекаются съёмкой животных и птиц. Ранее редакция НГС рассказывала об увлечении Александра Мачульского, который вот уже несколько лет путешествует по миру с фотоаппаратом, снимая крупных морских обитателей в разных частях планеты.

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