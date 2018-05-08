Суд отказался вернуть работу скандальному следователю

Сергей Копырин будет обжаловать решение суда, который отказался вернуть ему работу
Сергей Копырин будет обжаловать решение суда, который отказался вернуть ему работу

Центральный районный суд Новосибирска отказался удовлетворить иск экс-главы бердского следственного отдела Сергея Копырина — он хотел вернуть работу, с которой его неожиданно уволили уже во второй раз.


Суд Центрального района рассмотрел иск Сергея Копырина сегодня, 8 мая, — по информации с сайта суда, судья Мария Стебихова решила отказать бывшему главе следственного отдела по Бердску в восстановлении в должности.


«Там же оглашают только результативную часть — в иске отказано — а причины не пояснили, мы узнаем их только, получается, 15-го числа. 


А до этого времени мы все в неведении. Конечно, будем обжаловать, что терять, хуже не будет. Тем более мы уверены в незаконности увольнения, кто бы что ни говорил», 


— рассказал корреспонденту НГС адвокат истца Михаил Герасцын.


Сергея Копырина уволили в конце марта 2018 года. Ранее он сообщил НГС, что не знает, за какие нарушения он лишился должности главы следственного отдела Бердска. Он уточнил, что для него это было неожиданным — отдел кадров прислал ему документ об увольнении, подписанный председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным.


Копырина уже отправляли в отставку якобы из-за критики руководства — в конце 2015 года. Тогда он сумел через суд добиться восстановления на работе. Также ему выплатили компенсацию в размере 260 тысяч рублей. Вскоре после своего возвращения Сергей Копырин подробно рассказал в интервью НГС об обстоятельствах увольнения.


Он известен расследованиями скандальных дел с чиновниками и бизнесменами — его отдел занимался делом против мэра Бердска Ильи Потапова. Копырин занимался и расследованием уголовного дела в отношении бердского бизнесмена Виктора Голубева.

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