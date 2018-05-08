Суд отказался вернуть работу скандальному следователю

Сергей Копырин будет обжаловать решение суда, который отказался вернуть ему работу

Центральный районный суд Новосибирска отказался удовлетворить иск экс-главы бердского следственного отдела Сергея Копырина — он хотел вернуть работу, с которой его неожиданно уволили уже во второй раз.







Суд Центрального района рассмотрел иск Сергея Копырина сегодня, 8 мая, — по информации с сайта суда, судья Мария Стебихова решила отказать бывшему главе следственного отдела по Бердску в восстановлении в должности.







«Там же оглашают только результативную часть — в иске отказано — а причины не пояснили, мы узнаем их только, получается, 15-го числа.





А до этого времени мы все в неведении. Конечно, будем обжаловать, что терять, хуже не будет. Тем более мы уверены в незаконности увольнения, кто бы что ни говорил»,





— рассказал корреспонденту НГС адвокат истца Михаил Герасцын.







Сергея Копырина уволили в конце марта 2018 года. Ранее он сообщил НГС, что не знает, за какие нарушения он лишился должности главы следственного отдела Бердска. Он уточнил, что для него это было неожиданным — отдел кадров прислал ему документ об увольнении, подписанный председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным.







Копырина уже отправляли в отставку якобы из-за критики руководства — в конце 2015 года. Тогда он сумел через суд добиться восстановления на работе. Также ему выплатили компенсацию в размере 260 тысяч рублей. Вскоре после своего возвращения Сергей Копырин подробно рассказал в интервью НГС об обстоятельствах увольнения.







Он известен расследованиями скандальных дел с чиновниками и бизнесменами — его отдел занимался делом против мэра Бердска Ильи Потапова. Копырин занимался и расследованием уголовного дела в отношении бердского бизнесмена Виктора Голубева.

