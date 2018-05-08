Видео: водители встали в глухую пробку на трассе под Новосибирском
Вечером 8 мая на трассе Р256 («Чуйский тракт») под Новосибирском собралась пробка — затор образовался из-за ремонтных работ.
«Вот такая вот длинная пробка на трассе в сторону Новосибирска. Рядом с Искитимом. Из-за дорожных работ», — описали ситуацию в группе «ДПС Контроль [ Н С О ] Новосибирская область» в соцсети «ВКонтакте».
Согласно сервису Яндекс.Пробки, отметка о том, что на автодороге ведутся ремонтные работы, появилась около 12:30.
Получить оперативный комментарий о сроках проведения дорожных работ в пресс-службе «Сибуправтодора» и ГИБДД по Новосибирской области корреспонденту НГС не удалось.
Ранее в мэрии Новосибирска рассказывали, какие участки городских дорог в этом году отремонтируют первыми.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Александр Сильченко
Скриншот видео (1), скриншот yandex.ru/maps (2)
Видео vk.com/control_chr54