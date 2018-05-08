Видео: водители встали в глухую пробку на трассе под Новосибирском

Вечером 8 мая на трассе Р256 («Чуйский тракт») под Новосибирском собралась пробка — затор образовался из-за ремонтных работ.







«Вот такая вот длинная пробка на трассе в сторону Новосибирска. Рядом с Искитимом. Из-за дорожных работ», — описали ситуацию в группе «ДПС Контроль [ Н С О ] Новосибирская область» в соцсети «ВКонтакте».





Видео в группе «ДПС Контроль [ Н С О ] Новосибирская область» в соцсети «ВКонтакте»





Согласно сервису Яндекс.Пробки, отметка о том, что на автодороге ведутся ремонтные работы, появилась около 12:30.





Получить оперативный комментарий о сроках проведения дорожных работ в пресс-службе «Сибуправтодора» и ГИБДД по Новосибирской области корреспонденту НГС не удалось.





Согласно Яндекс.Пробки, на автодороге ведутся дорожные работы





Ранее в мэрии Новосибирска рассказывали, какие участки городских дорог в этом году отремонтируют первыми.

