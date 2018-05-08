Фото: новосибирцы зажгли тысячи свечей в память о героях войны

К монументу Славы на улице Героев Революции пришло больше 300 человек

Сегодня вечером, 8 мая, у монумента Славы прошла ежегодная акция «Свеча памяти»: новосибирцы зажгли тысячи огней в память об участниках Великой Отечественной войны.







В нашем городе акция впервые состоялась в 2011 году — тогда к скульптуре «Скорбящая мать» пришли около 500 новосибирцев. В прошлом году число участников превысило 5 тысяч человек.





С 2016 года церемония проводится со световым и музыкальным сопровождением.





В сквер Славы пришли мэр Новосибирска Анатолий Локоть, ветераны войны, студенты и участники молодёжных объединений — и просто неравнодушные горожане.







Монумент Славы на улице Героев Революции в Первомайском районе







Организаторы акции у монумента Славы — новосибирское отделение общественной организации «Российские студенческие отряды» и комитет по делам молодежи мэрии Новосибирска.





У стелы на Восходе собралось около 60 человек. Участники акции пели песни и читали стихи





В разных городах акция «Свеча памяти» проходит в разные дни. Например, в Санкт-Петербурге она впервые состоялась 27 января 2009 года в ознаменование 65-й годовщины снятия блокады Ленинграда. В ряде других городов свечи зажигают не 8 или 9 мая, а только 22 июня.





В акции приняли участие Анатолий Локоть и Андрей Травников





К Монументу Славы на улице Станиславского пришли сотни горожан





На правом берегу горожане почтили память героев войны у Стелы трудовому подвигу ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в 1943–1945 годах. На аллее улицы Восход в 20:00 собралось около 60 человек.







Впервые акция в Новосибирске прошла в 2011 году





Дождливая погода не помешала новосибирцам поучаствовать в акции





Мероприятия в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне продолжатся в 8:00 9 мая. НГС подготовил для вас подробную программу этого дня — из материала вы узнаете, где покажут военные фильмы и фотографии с поля боя, во сколько по Красному проспекту пройдёт «Бессмертный полк» и где прогремят салюты.