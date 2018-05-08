Междугородный автобус с пассажирами попал в ДТП в центре Новосибирска

Из-за аварии образовалась пробка
Из-за аварии образовалась пробка

Днём 8 мая на улице Серебренниковской в Центральном районе Новосибирска столкнулись рейсовый автобус KIA и автомобиль Hyundai.


Авария случилась около 14:10 недалеко от трамвайной остановки «Автовокзал (ул. Мостовая)».


«Автобус KIA и Hyundai поворачивали на Ипподромскую направо в сторону площади Будагова. Автобус KIA поворачивал со второй полосы в правую полосу. Девушка на Hyundai увидела, что он идёт левее, и решила поехать по правой полосе — и произошло столкновение», — описали аварию аварийные комиссары «Автоспас».


По информации аваркомов, пассажиров из рейсового автобуса, следовавшего в Маслянино, пересадили на другой автобус. В столкновении никто не пострадал. Участники ДТП перегородили две полосы, из-за чего образовалась пробка. Также, по сообщениям аваркомов, на месте работают сотрудники ГИБДД. 


Пассажиров пересадили в другой автобус
Пассажиров пересадили в другой автобус


На прошлой неделе ДТП с участием легковой машины и автобуса № 139 парализовало движение по проспекту Строителей в Советском районе Новосибирска.

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