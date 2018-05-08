Новосибирец смонтировал фильм с редкими кадрами первого в городе парада Победы

В видеоролике современные кадры с Дня Победы перемежаются с архивными
В видеоролике современные кадры с Дня Победы перемежаются с архивными

Новосибирец Анатолий Антонов смонтировал к 9 Мая видеоролик с хроникой шествий «Бессмертного полка» — в фильм он также включил архивные кинокадры с первого официального празднования Дня Победы в городе.


Как пояснил корреспонденту НГС сам автор, хранитель архива Западно-Сибирской студии кинохороники Анатолий Антонов, в основу ролика легли кадры с шествий «Бессмертного полка», которые он снимал в 2015–2017 годах во время празднования Дня Победы в центре Новосибирска, микрорайоне «Шлюз» и Бердске.


«Мне просто жалко, что это просто у меня лежит и те, кто там снят, не видят себя», — пояснил автор ролика.


Современные кадры с шествиями «Бессмертного полка» в ролике перемежаются с архивными: на них можно увидеть кинохронику празднования Дня Победы в Новосибирске в советское время и события Великой Отечественной войны. По словам Анатолия Антонова, авторы этих кадров — военные кинооператоры и кинооператоры Западно-Сибирской студии кинохороники.


Документалист уточнил, что в ролик вошла в том числе кинохроника первого парада Победы в Новосибирске, который состоялся в 1965 году. Тогда 9 Мая стало нерабочим праздничным днём.


Также автор ролика добавил, что песню «Салют героям» в фильме исполняют ученики школы № 121 в микрорайоне «Шлюз». Именно в этой школе в 1965 году впервые прошла акция, которую можно назвать прообразом современного «Бессмертного полка».



Ранее бывший работник новосибирского завода «Сибсельмаш» Анатолий Пайвин показал редкие архивные кинокадры с первомайской демонстрации начала 1980-х годов: на плёнке запечатлены работники завода с флагами и воздушными шарами.

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