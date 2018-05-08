Новосибирец смонтировал фильм с редкими кадрами первого в городе парада Победы
Новосибирец Анатолий Антонов смонтировал к 9 Мая видеоролик с хроникой шествий «Бессмертного полка» — в фильм он также включил архивные кинокадры с первого официального празднования Дня Победы в городе.
Как пояснил корреспонденту НГС сам автор, хранитель архива Западно-Сибирской студии кинохороники Анатолий Антонов, в основу ролика легли кадры с шествий «Бессмертного полка», которые он снимал в 2015–2017 годах во время празднования Дня Победы в центре Новосибирска, микрорайоне «Шлюз» и Бердске.
«Мне просто жалко, что это просто у меня лежит и те, кто там снят, не видят себя», — пояснил автор ролика.
Современные кадры с шествиями «Бессмертного полка» в ролике перемежаются с архивными: на них можно увидеть кинохронику празднования Дня Победы в Новосибирске в советское время и события Великой Отечественной войны. По словам Анатолия Антонова, авторы этих кадров — военные кинооператоры и кинооператоры Западно-Сибирской студии кинохороники.
Документалист уточнил, что в ролик вошла в том числе кинохроника первого парада Победы в Новосибирске, который состоялся в 1965 году. Тогда 9 Мая стало нерабочим праздничным днём.
Также автор ролика добавил, что песню «Салют героям» в фильме исполняют ученики школы
Ранее бывший работник новосибирского завода «Сибсельмаш» Анатолий Пайвин показал редкие архивные кинокадры с первомайской демонстрации начала 1980-х годов: на плёнке запечатлены работники завода с флагами и воздушными шарами.
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Ольга Хмелевская
Скриншот видео
Видео youtube.com, канал Вечерний Шуберт