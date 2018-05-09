Холода отступят: синоптики сообщили о прекращении дождей и коротком потеплении
Новосибирские синоптики дали прогноз до конца недели — к выходным в регионе потеплеет, но затем снова начнутся дожди.
На сегодня, 9 мая, синоптики подтвердили свой прогноз, который сделали в начале недели, — днём осадков не ожидается. Сегодня днём будет
«На 10 мая — без осадков, ветер восточный 3–8 м/с, температура
11 мая в городе тоже будет без осадков, а скорость ветра будет такой же, как и накануне. Температура ночью поднимется до
На 12 мая синоптики прогнозируют циклон: суббота ещё будет тёплая, но с осадками. В этот день по области
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова