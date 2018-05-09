Холода отступят: синоптики сообщили о прекращении дождей и коротком потеплении

Самым тёплым днём на этой неделе будет пятница
Самым тёплым днём на этой неделе будет пятница

Новосибирские синоптики дали прогноз до конца недели — к выходным в регионе потеплеет, но затем снова начнутся дожди. 


На сегодня, 9 мая, синоптики подтвердили свой прогноз, который сделали в начале недели, — днём осадков не ожидается. Сегодня днём будет +7...+9 градусов, ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с.


«На 10 мая — без осадков, ветер восточный 3–8 м/с, температура 0…–2 градуса ночью, днём 10–12 градусов», — рассказала корреспонденту НГС прогноз погоды по Новосибирску начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


11 мая в городе тоже будет без осадков, а скорость ветра будет такой же, как и накануне. Температура ночью поднимется до 0...+2 градусов, а днём — до +13…+15 градусов.


На 12 мая синоптики прогнозируют циклон: суббота ещё будет тёплая, но с осадками. В этот день по области +12…+17 градусов. А 13 мая придёт холодный атмосферный фронт: днём температура опустится до +9...+14 градусов.

Прочтений: 10200
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено