Новосибирск начал отмечать День Победы

Трансляция обновляется
На фото парад, который проходил в прошлом году. Фото Ольги Бурлаковой
На фото парад, который проходил в прошлом году. Фото Ольги Бурлаковой

Сегодня, 9 мая, в Новосибирске проходит массовый праздник — весь город отмечает 73-годовщину Победы в Великой Отечественной войне.


НГС начинает онлайн-репортаж  — мы ждём от вас сообщения, фото и видео с праздника — присылайте их через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.


Праздники сегодня проходят в разный частях города. Например, читатели присылают нам фотографии из микрорайона «Стрижи».


Фото читателя НГС
Фото читателя НГС


Акция «Бессмертный полк» тем временем стартовала. Сейчас начало колонны уже покинуло площадь Ленина.


Новосибирск начал отмечать День Победы (онлайн-репортаж)


Также над центром летает самолёт.


Новосибирск начал отмечать День Победы (онлайн-репортаж)


Один из читателей прислал нам вот такую панораму — здесь можно заметить, сколько человек пришли почтить память сражавшихся на Великой Отечественной войне.


Фото читателя НГС
Фото читателя НГС



Фото Михаила Руднева
Фото Михаила Руднева


Приближается время «Бессмертного полка» — сейчас вся улица Кирова заполнена людьми с плакатами.


Фото Стаса Соколова
Фото Стаса Соколова


Судя по кадрам нашей живой трансляции — по Красному проспекту едет военная техника.


Новосибирск начал отмечать День Победы (онлайн-репортаж)



Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Тем временем мы начали следить за парадом в нашей видео-трансляции —  смотрите, что происходит сейчас на площади Ленина вместе с нами.



Наши корреспонденты сообщают, что Парад Победы уже начался.


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Через несколько минут начнётся парад.


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова



Одними из самых первых сегодня начали отмечать праздник новосибирские байкеры. Они собрались с самого утра у цирка и отправились в мотопробег, чтобы поздравить ветеранов Черепановского района.


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова


Вчера НГС публиковал подробную программу мероприятий на День Победы. Если ещё не знаете, как провести этот день, почитайте  этот материал.


Возле здания магазина «Капитал» собирается колонна «Бессмертного полка». Акция начнётся в 10:45. Новосибирцы со Знаменем Победы и фотографиями героев войны пройдут по Октябрьской магистрали, Красному проспекту до Дома офицеров (Красный проспект, 63). Там акцию завершит военно-патриотическая программа (с 11:30 до 13:00).


Фото Ольги Хмелевской
Фото Ольги Хмелевской


На площади Ленина уже построение военных и собралось очень много зрителей. Начало парада запланировано на 10 часов.


Фото Алексея Кошлякова
Фото Алексея Кошлякова


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Кстати, станция метро «Площадь Ленина» тоже закрыта. Сегодня туда нельзя попасть с 8:00 до 12:00 и с 21:00 до 23:00.


Перекрытия сегодня будут по всему городу — полный список перекрытий НГС публиковал накануне, подробнее информацию по районам можно посмотреть здесь. А в этом посте продублируем карту с главным перекрытием — в центре.


Новосибирск начал отмечать День Победы (онлайн-репортаж)


Красный проспект перекрыт от улицы Гоголя — здесь ходят люди с шарами, также встречаются те, кто несёт фотографии к акции «Бессмертный полк». Недалеко от улицы Гоголя выставили музыкальную аппаратуру.


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Уже сейчас часть улицы Ленина перекрыта, на площади слышатся военные приветствия, а в некоторых местах уже развернули полевую кухню.


Улица Ленина перекрыта от Советской
Улица Ленина перекрыта от Советской


Напротив кинотеатра «Победа» поставили полевую кухню
Напротив кинотеатра «Победа» поставили полевую кухню


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