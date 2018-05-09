Новосибирск начал отмечать День Победы

Трансляция обновляется

На фото парад, который проходил в прошлом году. Фото Ольги Бурлаковой

Сегодня, 9 мая, в Новосибирске проходит массовый праздник — весь город отмечает 73-годовщину Победы в Великой Отечественной войне.







НГС начинает онлайн-репортаж — мы ждём от вас сообщения, фото и видео с праздника — присылайте их через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.





10:51

Праздники сегодня проходят в разный частях города. Например, читатели присылают нам фотографии из микрорайона «Стрижи».





Фото читателя НГС





10:48

Акция «Бессмертный полк» тем временем стартовала. Сейчас начало колонны уже покинуло площадь Ленина.









10:47

Также над центром летает самолёт.









10:44

Один из читателей прислал нам вот такую панораму — здесь можно заметить, сколько человек пришли почтить память сражавшихся на Великой Отечественной войне.





Фото читателя НГС





10:43





Фото Михаила Руднева





10:38

Приближается время «Бессмертного полка» — сейчас вся улица Кирова заполнена людьми с плакатами.





Фото Стаса Соколова





10:34

Судя по кадрам нашей живой трансляции — по Красному проспекту едет военная техника.









10:30





Фото Александра Ощепкова





10:15

Тем временем мы начали следить за парадом в нашей видео-трансляции — смотрите, что происходит сейчас на площади Ленина вместе с нами.









10:05

Наши корреспонденты сообщают, что Парад Победы уже начался.





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





09:58

Через несколько минут начнётся парад.





Фото Александра Ощепкова





09:55





09:50

Одними из самых первых сегодня начали отмечать праздник новосибирские байкеры. Они собрались с самого утра у цирка и отправились в мотопробег, чтобы поздравить ветеранов Черепановского района.





Фото Густаво Зырянова





Фото Густаво Зырянова





09:49

Вчера НГС публиковал подробную программу мероприятий на День Победы. Если ещё не знаете, как провести этот день, почитайте этот материал.





09:47

Возле здания магазина «Капитал» собирается колонна «Бессмертного полка». Акция начнётся в 10:45. Новосибирцы со Знаменем Победы и фотографиями героев войны пройдут по Октябрьской магистрали, Красному проспекту до Дома офицеров (Красный проспект, 63). Там акцию завершит военно-патриотическая программа (с 11:30 до 13:00).





Фото Ольги Хмелевской





09:24

На площади Ленина уже построение военных и собралось очень много зрителей. Начало парада запланировано на 10 часов.





Фото Алексея Кошлякова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





09:22

Кстати, станция метро «Площадь Ленина» тоже закрыта. Сегодня туда нельзя попасть с 8:00 до 12:00 и с 21:00 до 23:00.





09:17

Перекрытия сегодня будут по всему городу — полный список перекрытий НГС публиковал накануне, подробнее информацию по районам можно посмотреть здесь. А в этом посте продублируем карту с главным перекрытием — в центре.









09:13

Красный проспект перекрыт от улицы Гоголя — здесь ходят люди с шарами, также встречаются те, кто несёт фотографии к акции «Бессмертный полк». Недалеко от улицы Гоголя выставили музыкальную аппаратуру.





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





09:01

Уже сейчас часть улицы Ленина перекрыта, на площади слышатся военные приветствия, а в некоторых местах уже развернули полевую кухню.





Улица Ленина перекрыта от Советской





Напротив кинотеатра «Победа» поставили полевую кухню



