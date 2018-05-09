Новосибирск начал отмечать День Победы
Сегодня, 9 мая, в Новосибирске проходит массовый праздник — весь город отмечает 73-годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
НГС начинает онлайн-репортаж — мы ждём от вас сообщения, фото и видео с праздника — присылайте их через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.
Праздники сегодня проходят в разный частях города. Например, читатели присылают нам фотографии из микрорайона «Стрижи».
Акция «Бессмертный полк» тем временем стартовала. Сейчас начало колонны уже покинуло площадь Ленина.
Также над центром летает самолёт.
Один из читателей прислал нам вот такую панораму — здесь можно заметить, сколько человек пришли почтить память сражавшихся на Великой Отечественной войне.
Приближается время «Бессмертного полка» — сейчас вся улица Кирова заполнена людьми с плакатами.
Судя по кадрам нашей живой трансляции — по Красному проспекту едет военная техника.
Тем временем мы начали следить за парадом в нашей видео-трансляции — смотрите, что происходит сейчас на площади Ленина вместе с нами.
Наши корреспонденты сообщают, что Парад Победы уже начался.
Через несколько минут начнётся парад.
Одними из самых первых сегодня начали отмечать праздник новосибирские байкеры. Они собрались с самого утра у цирка и отправились в мотопробег, чтобы поздравить ветеранов Черепановского района.
Вчера НГС публиковал подробную программу мероприятий на День Победы. Если ещё не знаете, как провести этот день, почитайте этот материал.
Возле здания магазина «Капитал» собирается колонна «Бессмертного полка». Акция начнётся в 10:45. Новосибирцы со Знаменем Победы и фотографиями героев войны пройдут по Октябрьской магистрали, Красному проспекту до Дома офицеров (Красный проспект, 63). Там акцию завершит военно-патриотическая программа (с 11:30 до 13:00).
На площади Ленина уже построение военных и собралось очень много зрителей. Начало парада запланировано на 10 часов.
Кстати, станция метро «Площадь Ленина» тоже закрыта. Сегодня туда нельзя попасть с 8:00 до 12:00 и с 21:00 до 23:00.
Перекрытия сегодня будут по всему городу — полный список перекрытий НГС публиковал накануне, подробнее информацию по районам можно посмотреть здесь. А в этом посте продублируем карту с главным перекрытием — в центре.
Красный проспект перекрыт от улицы Гоголя — здесь ходят люди с шарами, также встречаются те, кто несёт фотографии к акции «Бессмертный полк». Недалеко от улицы Гоголя выставили музыкальную аппаратуру.
Уже сейчас часть улицы Ленина перекрыта, на площади слышатся военные приветствия, а в некоторых местах уже развернули полевую кухню.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой (1), Елены Громковой, Александра Ощепкова, Алексея Кошлякова