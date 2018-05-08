Халява в день рождения: новосибирец придумал сервис для именинников

Создатель сервиса надеется, что желающие найти скидки и подарки на свой день рождения сделают его сайт знаменитым
Создатель сервиса надеется, что желающие найти скидки и подарки на свой день рождения сделают его сайт знаменитым

Новосибирский предприниматель Ярослав Дмитриев придумал новый сервис — его сайт bananda.ru собирает информацию о скидках, которые предоставляют компании клиентам в день их рождения.


Дмитриев рассказал корреспонденту НГС, что хочет сделать агрегатор, который собирал бы информацию по любым акциям для именинников. В основном речь идёт о скидках. Но сюда могут попадать данные и о подарках, бонусах, которые компании могут предоставить ко дню рождения клиента. Искать тех, кто предоставляет скидки, можно по ключевым словам, разделам или по карте города. 


«Мы все регулярно слышим про то, что в той или иной компании можно получить скидку в свой день рожденья, но чтобы найти эту информацию тогда, когда вам это нужно, придется искать эти предложения вручную. Я хочу, чтобы эта информация концентрировалась в одном месте.


Именинники могут искать компании со скидками, расположенные где-то поблизости
Именинники могут искать компании со скидками, расположенные где-то поблизости


Пока bananda работает только в Новосибирске — в её списке 90 компаний, включая кафе, магазины, бани. Компании разделены по 21 категории, в некоторых из них по одному названию. Больше всего участников в категории «модные развлечения» (13) — в неё попали квесты, лазертаг и новосибирский аквапарк. В категории «кофе» восемь заведений, самыми известными из которых можно считать сеть столовых «Олвик» и кофейни «Кофебулка».


Ярослав Дмитриев признаёт, что его проект «находится на этапе стартапа», но надеется на то, что когда-нибудь его Bananda станет настолько популярной, что компании, предоставляющие скидки, сами будут платить ему деньги за размещение на сайте.


Ориентированные на массового пользователя стартапы в области IT-технологий появляются в Новосибирске регулярно. В прошлом году, например, команда выпускников СибГУТИ разработала приложение The Memessenger — первый в мире мессенджер для общения не словами. а мемами.

Прочтений: 7655
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено