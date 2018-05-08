Халява в день рождения: новосибирец придумал сервис для именинников

Создатель сервиса надеется, что желающие найти скидки и подарки на свой день рождения сделают его сайт знаменитым

Новосибирский предприниматель Ярослав Дмитриев придумал новый сервис — его сайт bananda.ru собирает информацию о скидках, которые предоставляют компании клиентам в день их рождения.







Дмитриев рассказал корреспонденту НГС, что хочет сделать агрегатор, который собирал бы информацию по любым акциям для именинников. В основном речь идёт о скидках. Но сюда могут попадать данные и о подарках, бонусах, которые компании могут предоставить ко дню рождения клиента. Искать тех, кто предоставляет скидки, можно по ключевым словам, разделам или по карте города.





«Мы все регулярно слышим про то, что в той или иной компании можно получить скидку в свой день рожденья, но чтобы найти эту информацию тогда, когда вам это нужно, придется искать эти предложения вручную. Я хочу, чтобы эта информация концентрировалась в одном месте.







Именинники могут искать компании со скидками, расположенные где-то поблизости





Пока bananda работает только в Новосибирске — в её списке 90 компаний, включая кафе, магазины, бани. Компании разделены по 21 категории, в некоторых из них по одному названию. Больше всего участников в категории «модные развлечения» (13) — в неё попали квесты, лазертаг и новосибирский аквапарк. В категории «кофе» восемь заведений, самыми известными из которых можно считать сеть столовых «Олвик» и кофейни «Кофебулка».







Ярослав Дмитриев признаёт, что его проект «находится на этапе стартапа», но надеется на то, что когда-нибудь его Bananda станет настолько популярной, что компании, предоставляющие скидки, сами будут платить ему деньги за размещение на сайте.







Ориентированные на массового пользователя стартапы в области IT-технологий появляются в Новосибирске регулярно. В прошлом году, например, команда выпускников СибГУТИ разработала приложение The Memessenger — первый в мире мессенджер для общения не словами. а мемами.