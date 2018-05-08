Новосибирцы назвали рейсы именами прадедов-героев войны

Акция пройдёт с 9 по 16 мая

Новосибирцы дали рейсам S7 имена прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне, — целую неделю пассажирам авиакомпании будут рассказывать истории ветеранов. Акция «Рейс героя» продлится с 9 по 16 мая — S7 Airlines планирует дать имена 2400 рейсам.





Рассказать про ветеранов можно на сайте S7 — в анкете нужно указать имя своего родственника, написать его историю и выбрать рейс.





«Акция "Рейс героя" стартовала вчера вечером, и мы уже получили более 50 заявок. Жители Новосибирска составляют около 10% участников. Участники проекта уже выбрали рейсы из Новосибирска в Москву, Урумчи, Благовещенск, Владивосток, Хабаровск, Пекин. Акция проходит во второй раз. В 2017 году в проекте участвовали более 1400 рейсов. Проект вызвал большой интерес, и по просьбе пассажиров мы продлили его на несколько дней», — рассказали НГС в пресс-службе S7.





Жительница Новосибирска Людмила Мостовая рассказала корреспонденту НГС, как оставила на сайте историю своего прадеда Алексея Леонидовича Добрынина. Девушка выбрала рейс Москва — Санкт-Петербург, потому что прадед воевал в Ленинграде во время блокады.





«Мама рассказывала, что Алексей Леонидович был из Рубцовска, родился в 1920 году. В 1939-м он служил в Монголии, позже его перебросили в Ленинград — он прошёл всю блокаду в звании старшего сержанта. С прабабушкой Марией Александровной они познакомились ещё в Рубцовске, она была медсестрой. После их вместе перебросили на север Норвегии, участвовали в Петсамо-Киркенесской операции. Там он подорвался на мине и потерял левую ногу до бедра. Победу они встретили в Норвегии. В семье родилось трое детей, в том числе моя бабушка. Несмотря на травму, он построил дом. В последний раз мы виделись в 1997 году, когда мне было три», — поделилась воспоминаниями правнучка ветерана Людмила Мостовая.





Завтра в Новосибирске пройдёт масштабное празднование Дня Победы — НГС составил полную афишу мероприятий Дня Победы.