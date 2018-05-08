Карта перекрытий: десятки улиц Новосибирска перекроют в День Победы

Парад начнётся завтра в 10:00

Завтра, 9 мая, в Новосибирске пройдёт масштабное празднование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.





НГС уже публиковал полную праздничную программу — почитать её можно здесь. Для мероприятий улицы города на время перекроют.





Перекрытия в городе начнутся уже в 7:00 — в это время закроют центр: Красный проспект и прилегающие к нему улицы. Здесь будет проходит Парад Победы, он начнётся в 10:00.





Кроме того, в пресс-центре мэрии сообщили, что 9 мая доступ на станцию метро «Площадь Ленина» будет закрыт с 8:00 до 12:00 и с 21:00 до 23:00.





Также в мэрии предупредили, что изменятся маршруты — общественный транспорт будет объезжать перекрытые улицы, а троллейбусы № 13 и 36 будут закрыты.





Несколько улиц в центре перекроют только до 14 часов, но большую часть — до 23 часов





На Монументе Славы в 12:30 состоится торжественный митинг с возложением венков к Вечному огню





На Кубовой будет перекрытие от Обелиска памяти учащимся, погибшим в годы Великой Отечественной войны до Памятника воинам-интернационалистам и участникам локальных конфликтов







В Первомайском районе пройдёт автопробег «Спасибо деду за Победу!»





Перекрытия на ОбьГЭСе





Перекрытия в Академгородке коснутся Морского проспекта и частично проспекта Академика Лаврентьева и улицы Ильича





Перекрытие на улице Богдана Хмельницкого









Перекрытие в Первомайском районе



