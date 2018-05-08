Карта перекрытий: десятки улиц Новосибирска перекроют в День Победы

Парад начнётся завтра в 10:00
Парад начнётся завтра в 10:00

Завтра, 9 мая, в Новосибирске пройдёт масштабное празднование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.


НГС уже публиковал полную праздничную программу — почитать её можно здесь. Для мероприятий улицы города на время перекроют.


Перекрытия в городе начнутся уже в 7:00 — в это время закроют центр: Красный проспект и прилегающие к нему улицы. Здесь будет проходит Парад Победы, он начнётся в 10:00.


Кроме того, в пресс-центре мэрии сообщили, что 9 мая доступ на станцию метро «Площадь Ленина» будет закрыт с 8:00 до 12:00 и с 21:00 до 23:00.


Также в мэрии предупредили, что изменятся маршруты — общественный транспорт будет объезжать перекрытые улицы, а троллейбусы № 13 и 36 будут закрыты.


Несколько улиц в центре перекроют только до 14 часов, но большую часть — до 23 часов
Несколько улиц в центре перекроют только до 14 часов, но большую часть — до 23 часов


На Монументе Славы в 12:30 состоится торжественный митинг с возложением венков к Вечному огню
На Монументе Славы в 12:30 состоится торжественный митинг с возложением венков к Вечному огню


На Кубовой будет перекрытие от Обелиска памяти учащимся, погибшим в годы Великой Отечественной войны до Памятника воинам-интернационалистам и участникам локальных конфликтов
На Кубовой будет перекрытие от Обелиска памяти учащимся, погибшим в годы Великой Отечественной войны до Памятника воинам-интернационалистам и участникам локальных конфликтов



В Первомайском районе пройдёт автопробег «Спасибо деду за Победу!»
В Первомайском районе пройдёт автопробег «Спасибо деду за Победу!»


Перекрытия на ОбьГЭСе
Перекрытия на ОбьГЭСе


Перекрытия в Академгородке коснутся Морского проспекта и частично проспекта Академика Лаврентьева и улицы Ильича
Перекрытия в Академгородке коснутся Морского проспекта и частично проспекта Академика Лаврентьева и улицы Ильича


Перекрытие на улице Богдана Хмельницкого
Перекрытие на улице Богдана Хмельницкого



Перекрытие в Первомайском районе
Перекрытие в Первомайском районе


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