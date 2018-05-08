Бывшую медсестру оштрафовали на 15 тысяч за жестокое обращение с младенцем

В больнице провели служебную проверку
В больнице провели служебную проверку

В Новосибирске бывшая медсестра городской детской клинической больницы № 4 получила штраф за избиение младенца-отказника. Сегодня, 8 мая, Ленинский районный суд города вынес приговор по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).


«Судебный штраф составил 15 тысяч рублей», — сообщили кореспонденту НГС в прокуратуре Ленинского района.


Инцидент в детской клинической больнице № 4 произошёл 8 апреля. Тогда пациентка родильного отделения Татьяна Бояршинова выложила в Сеть видеоролик, на котором запечатлела жестокое обращение с восьмимесячной девочкой-отказницей.


На видео работница больницы ударила ребёнка рукой по голове, а потом кинула на кровать. После этого женщина ещё несколько раз подходила к девочке и кидала её на кровать.


После публикации видео Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело, а девочку передали в дом ребёнка, чтобы найти приёмных родителей. 

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