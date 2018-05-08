Бывшую медсестру оштрафовали на 15 тысяч за жестокое обращение с младенцем
В Новосибирске бывшая медсестра городской детской клинической больницы
«Судебный штраф составил 15 тысяч рублей», — сообщили кореспонденту НГС в прокуратуре Ленинского района.
Инцидент в детской клинической больнице
На видео работница больницы ударила ребёнка рукой по голове, а потом кинула на кровать. После этого женщина ещё несколько раз подходила к девочке и кидала её на кровать.
После публикации видео Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело, а девочку передали в дом ребёнка, чтобы найти приёмных родителей.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал — здесь новости выходят самыми первыми.
Никита Манько
Фото Алёны Истоминой