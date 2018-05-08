В Новосибирске нашли тысячу подешевевших квартир

И без того дешёвые квартиры в хрущёвках на окраинах ещё больше потеряли в цене
И без того дешёвые квартиры в хрущёвках на окраинах ещё больше потеряли в цене

За апрель в Новосибирске потеряла в цене 1191 квартира — это 4% от всех вариантов на вторичном рынке жилья и на 22% больше, чем в марте, подсчитали эксперты N1.RU.


При этом большая часть квартир с дисконтом оказались однокомнатными — 40%. 30% подешевевшего жилья — «двушки», 23% квартир — трёхкомнатные. При этом больше половины всех квартир и без того были выставлены по цене ниже рыночной, отмечают аналитики.


Больше всего квартир, на которые продавцы снизили цену в апреле, находятся в Ленинском районе, а также в Октябрьском и Кировском. Средняя стоимость квартиры при этом составила 3 миллиона рублей.


В частности, в числе квартир, потерявших большую долю стоимости, оказалась 2-комнатная квартира в хрущёвке по улице Сибиряков-Гвардейцев, 15: в марте она была выставлена на продажу за 2,99 миллиона рублей, но меньше чем за месяц цену скинули до 2,15 миллиона. При этом средняя цена таких квартир, по данным N1.RU, — 2,5 миллиона.


«Число собственников, которые снижают цены после того, как выставят квартиру в два раза больше, чем тех, кто повышает, — комментирует руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва. — Как правило, если к объекту нет интереса, то продавец двигается в цене, однако нужно учитывать, что продажа какой-либо недвижимости — это чаще всего цепочка сделок, поэтому продавец зависит от цены того объекта, который планирует купить».


Ранее аналитики обнаружили в Новосибирске новостройку с самым большим числом квартир в продаже — в ней одновременно выставили на рынок около сотни квартир

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