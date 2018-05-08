Фура застряла под путепроводом на «Гагаринской»

Фура застряла примерно в 10:45

Грузовой автомобиль застрял под железнодорожным мостом около станции метро «Гагаринская».





По словам очевидцев, грузовик ехал от площади Калинина в сторону центра и не пролез по габаритам под путепроводом около 10:45.





В ГИБДД сообщили, что пока к ним не поступала информация о происшествии.





Под железнодорожным путепроводом на Красном проспекте регулярно застревают грузовые автомобили с прицепами — один из последних случаев произошёл в марте и привёл к пробкам на главной улице города.