Фура застряла под путепроводом на «Гагаринской»
Грузовой автомобиль застрял под железнодорожным мостом около станции метро «Гагаринская».
По словам очевидцев, грузовик ехал от площади Калинина в сторону центра и не пролез по габаритам под путепроводом около 10:45.
В ГИБДД сообщили, что пока к ним не поступала информация о происшествии.
Под железнодорожным путепроводом на Красном проспекте регулярно застревают грузовые автомобили с прицепами — один из последних случаев произошёл в марте и привёл к пробкам на главной улице города.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Дарья Януш
Фото Александры Серченко