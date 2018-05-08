Фура застряла под путепроводом на «Гагаринской»

Фура застряла примерно в 10:45
Фура застряла примерно в 10:45

Грузовой автомобиль застрял под железнодорожным мостом около станции метро «Гагаринская».


По словам очевидцев, грузовик ехал от площади Калинина в сторону центра и не пролез по габаритам под путепроводом около 10:45. 


В ГИБДД сообщили, что пока к ним не поступала информация о происшествии.


Под железнодорожным путепроводом на Красном проспекте регулярно застревают грузовые автомобили с прицепами — один из последних случаев произошёл в марте и привёл к пробкам на главной улице города.  

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