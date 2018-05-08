Новосибирца укусил энцефалитный клещ — мужчина в тяжёлом состоянии

Двое сибиряков доставлены в инфекционную больницу — у одного из них подтвердился клещевой энцефалит

В Новосибирске зарегистрировали первый случай клещевого энцефалита — пациент доставлен в инфекционную больницу.







«Пока один [случай] подтвердили официально. Состояние [мужчины] тяжёлое, с положительной динамикой», — рассказала корреспонденту НГС главный врач городской клинической больницы № 1 , главный инфекционист НСО Лариса Позднякова.







Главный врач уточнила, что в больнице лежит ещё один пациент с подозрением на клещевой энцефалит.







«Он в удовлетворительном состоянии, ещё [продолжается] диагностика», — добавила она.







Вчера управление Роспотребнадзора в Новосибирской области сообщило, что в регионе на начало мая 2018 года зарегистрировано более 800 укусов клещей. Также в ведомстве назвали районы города и области, где новосибирцев кусают чаще всего.

