Новосибирца укусил энцефалитный клещ — мужчина в тяжёлом состоянии
В Новосибирске зарегистрировали первый случай клещевого энцефалита — пациент доставлен в инфекционную больницу.
«Пока один [случай] подтвердили официально. Состояние [мужчины] тяжёлое, с положительной динамикой», — рассказала корреспонденту НГС главный врач городской клинической больницы
Главный врач уточнила, что в больнице лежит ещё один пациент с подозрением на клещевой энцефалит.
«Он в удовлетворительном состоянии, ещё [продолжается] диагностика», — добавила она.
Вчера управление Роспотребнадзора в Новосибирской области сообщило, что в регионе на начало мая 2018 года зарегистрировано более 800 укусов клещей. Также в ведомстве назвали районы города и области, где новосибирцев кусают чаще всего.
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Мария Морсина
Фото Игоря Зарембо, РИА Новости